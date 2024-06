Człowiek Dudy: Tusk to geniusz polityczny

Ważne słowa Dudy o SOP. "To jest wielka, wzruszająca tradycja..."

Co przeskrobał prezes PiS?

Co dalej z Trzecią Drogą? Podano niezwykle ważny termin

Jarosław Kaczyński już wkrótce będzie musiał podjąć niezwykle ważną decyzję, która może mieć niesamowicie ważne konsekwencje dla Prawa i Sprawiedliwości. W 2025 roku odbędą się w Polsce wybory prezydenckie, a wciąż nie ma pewnego kandydata prawicowej partii. Według Marcina Mastalerka, do wybory są dwie taktyki. Pierwsza zakłada wystawienie kandydata, który będzie miał spore szanse na wejście do drugiej tury, ale niewielkie, by pokonać swego rywala. Mowa tu o Mateuszu Morawieckim oraz o Beacie Szydło. Drugi wariant zakłada postawienie na polityka, który nie ma jeszcze tak wiele negatywnego elektoratu i mógłby powalczyć o Pałac Prezydencki. Sęk jednak w tym, że taki kandydat niesie ze sobą spore ryzyko odpadnięcia już w pierwszej turze.

Według Marcina Mastalerka w Prawie i Sprawiedliwości brak jest również charakterystycznych postaci jak w Koalicji Obywatelskiej, jak choćby Rafał Trzaskowski czy Radosław Sikorski. Pokusił się również o zaskakującą opinię na temat obecnego szefa rządu. - Donald Tusk to jest geniusz polityczny. Nie ma tak sprawnego człowieka, który tak manipuluje. Jarosław Kaczyński nie jest w stanie zrobić tego na takim poziomie - ocenił polityk w Telewizji Republika.

Jakby tego było mało, Marcin Mastalerek na sam koniec naśladował prezesa PiS.

Marcin Mastalerek umiejętnie przedrzeźnia Jarosława Kaczyńskiego w Tv Republika. pic.twitter.com/Cu40IAOmN7— Jacek Nizinkiewicz (@JNizinkiewicz) June 14, 2024

MASTALEREK ATAKUJE TUSKA I KACZYŃSKIEGO! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.