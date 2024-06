Nie Tusk i nie Trzaskowski! To on będzie kandydatem KO na prezydenta?

Wybory prezydenckie 2025 już teraz wzbudzają wiele emocji. Partie muszą dobrze przemyśleć, kto może zastąpić Andrzeja Dudę po dwóch kadencjach. Jako najbardziej prawdopodobnych kandydatów KO wymienia się Donalda Tuska i Rafała Trzaskowskiego, jednak Elżbieta Jakubiak widzi znaki, że inny polityk może wziąć udział w wyborach.

- Wydaje mi się, że naturalnym kandydatem wcale nie jest Donald Tusk czy Rafał Trzaskowski. Wydaje mi się, że jest to Radosław Sikorski i że on będzie kandydatem PO na prezydenta - stwierdziła w rozmowie z Wirtualną Polską.

Według byłej szefowej gabinetu prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, już teraz trwa budowanie zaplecza Radosława Sikorskiego, które ma umocnić jego pozycję na arenie międzynarodowej.

- Widzę, jak bardzo budowane jest jego zaplecze, jak jego pozycja jest tworzona na nowo. Radek miał taki moment kiedy był ministrem obrony narodowej, ministrem spraw zagranicznych, był bardzo poważnie traktowany. Potem był odsunięty na boczny tor. To był taki moment, kiedy rozpadł się ten trójkąt rządzący w PO - powiedziała.

Jak stwierdziła Elżbieta Jakubiak, znaczące jest to, że Radosław Sikorski nie bez powodu uznał, że nie wybiera się do Brukseli ani nie został wybrany żadnym stanowisku w Unii Europejskiej.

- Dzisiaj widzę, ze jego pozycja jest bardzo budowana. [...] Jeśli ta gra się toczy, a Radek dementuje, że nie wybiera się do Brukseli, to wydaje mi się, że zaczęły się już przedbiegi do kampanii prezydenckiej tuż po wyborach do PE. Wydaje mi się, ze to jest dzisiaj najpoważniejszy kandydat PO na prezydenta - mówiła.

Podkreśliła także inne zalety, które przemawiają za kandydaturą Radosława Sikorskiego.

- Jego żona jest tutaj bardzo silnym atutem, jego relacje amerykańskie, znajomość środowiska; jego pozycja ministra bardzo poważnego kraju biorącego udział w wojnie, faktycznie kraj flankowy. On bardzo zabiega o to, aby powstał urząd komisarza ds. bezpieczeństwa europejskiego. Każda jego wypowiedź na dużej konferencji, w dużym gremium dotyczy bezpieczeństwa, a w wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach prezydent będzie musiał być człowiekiem znającym się na polityce zagranicznej i bezpieczeństwie. Bo albo przed nami czas wojna albo przed nami czas negocjacji pokojowych. Obie te sytuacje sprawiają, ze nasz prezydent musi być bardzo wyrobioną osobą zarówno w procesach negocjacyjnych, jak i ustalaniu warunków - skwitowała.

W naszej galerii zobaczysz, jak mieszka Radosław Sikorski:

Sonda Czy twoim zdaniem Radosław Sikorski powinien wystartować w wyborach prezydenckich w 2025 roku? Tak Nie Nie wiem