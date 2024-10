Człowiek Dudy na antenie wypalił do dziennikarza. "Pan pyta mnie poważnie?"

Rocznicowe, 20. posiedzenie Sejmu rozpoczęło się o 10:00 w środę 16 października. Na samym początku obrad głos zabrał Andrzej Duda.W swojej krytyce działań rządu prezydent m.in. zakpił, mówiąc, że cieszy się, iż w końcu zaczęli się martwić bezpieczeństwem polskich granic. Odniósł się także do słów Donalda Tuska na temat azylu. - Zapowiedź premiera ws. azylu politycznego nie posłuży uszczelnieniu granicy. Wszystko wskazuje na to, że uniemożliwi przedstawicielom białoruskiej opozycji schronienie w Polsce. W myśl zapowiadanych zmian wielu ludzi szykanowanych przez reżim Łukaszenki nie będzie mogło schronić się w Polsce. Putin i Łukaszenka próbują zdestabilizować sytuację na granicy, a państwa odpowiedzią na to jest pozbawienie bezpiecznego schronienia osób, które Putin i Łukaszenka prześladują - perorował (WIĘCEJ: Andrzej Duda w Sejmie nie zostawił suchej nitki na Tusku i rządzie! Było ostro).

Szef Gabinetu Prezydenta RP Marcin Mastalerek w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 był pytany w czwartek o krytykę działań budżetowych rządu, co również wytykał w swoim orędziu jego przełożony. Jak mówił, "to nie Andrzej Duda obiecał 100 konkretów". - Pan redaktor mówi, że po tym, jak Donald Tusk doszedł do władzy obiecując gruszki na wierzbie, prezydent ma teraz wskazywać, jak ma rządzić Donald Tusk? Jest takie włoskie powiedzenie: chciałeś rower, to pedałuj. Niech Donald Tusk dziś pedałuje - ocenił.

- Prezydent wygłosił świetne orędzie w idealnym czasie. Ludzie wyczekiwali tego wystąpienia. Potwierdzeniem tego było to, jak władza próbowała zamilczeć tę rocznicę - przekonywał Mastalerek. W jego ocenie słowa prezydenta były "ponad politycznymi podziałami". - To Donald Tusk stworzył podziały, to Donald Tusk chce wykluczyć część społeczeństwa, która głosowała na PiS, chce ich stygmatyzować - ocenił. - Gdzie Donald Tusk, gdzie koalicja rządząca wyklucza część społeczeństwa, które nie popierało koalicji 15 października? - zapytał Konrad Piasecki. W odpowiedzi usłyszał:

- Ale naprawdę, panie redaktorze, pan pyta mnie poważnie? Każdego dnia widzę to w wypowiedziach, w atmosferze, w mediach społecznościowych. Były przewodniczący PO wprost to nazwał. Powiedział, że wybory prezydenckie muszą być wygrane przez KO, żeby domknąć system. Domknięcie systemu będzie oznaczało, że w Polsce nie będzie demokracji

