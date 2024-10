Donald Tusk nie wytrzymał i nagle zabrał głos w Sejmie! Nie gryzł się w język

- Zwróciłbym się bezpośrednio do Kaczyńskiego, gdyby nie stchórzył i nie uciekł, co kazało panu Kaczyńskiemu, panu Morawieckiemu, pod okiem prezydenta Dudy, prowadzić rozmowy z premierem Orbanem, z prezydentem Putinem, na temat wspólnej elektrowni jądrowej w Królewcu. To tam miała powstać elektrownia jądrowa PiS-u - mówił premier.