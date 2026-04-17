Czarzasty złożył bardzo poważną obietnicę. Chodzi o małżeństwa jednopłciowe

Sytuacja prawna par jednopłciowych w Polsce wkracza w nowy etap. Kluczową rolę odgrywa tu zapowiedź Marszałka Sejmu i lidera Lewicy, Włodzimierza Czarzastego, która może realnie zmienić sytuację tysięcy osób.

Deklaracja Włodzimierza Czarzastego

Włodzimierz Czarzasty, za pośrednictwem mediów społecznościowych, złożył jasną deklarację! - We wszystkich miastach, w których rządzi Lewica, będziemy wykonywać wyroki europejskich i polskich sądów w sprawie małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą - poinformował, dodając do swojego wpisu stwierdzenie, że "każda rodzina musi być chroniona przez państwo”.

Zobacz: Azyl w USA dla Zbigniewa Ziobry? Te słowa Radosława Sikorskiego mówią wszystko

Oznacza to, że w miastach, gdzie Lewica ma prezydentów lub jest częścią koalicji rządzącej (m.in. w Warszawie, Wrocławiu, Łodzi, Krakowie czy Poznaniu), kierownicy urzędów stanu cywilnego otrzymali polityczne wsparcie do stosowania się do najnowszego orzecznictwa. W praktyce pary jednopłciowe, które zawarły związek małżeński poza Polską, będą mogły w tych miastach skutecznie ubiegać się o wpisanie zagranicznego aktu do polskich ksiąg stanu cywilnego.

Przełomowe wyroki TSUE i NSA – co dokładnie oznaczają?

Decyzja Lewicy jest bezpośrednią konsekwencją dwóch kluczowych orzeczeń sądowych, które wstrząsnęły polskim porządkiem prawnym w kontekście praw osób LGBT+. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE), odpowiadając na pytanie prejudycjalne polskiego sądu, orzekł, że państwa członkowskie mają obowiązek uznawać prawa wynikające z aktu małżeństwa zawartego w innym kraju UE, nawet jeśli ich własne prawo nie przewiduje małżeństw jednopłciowych. Kluczowym elementem tego procesu jest właśnie transkrypcja aktu małżeństwa, która jest procedurą techniczną, a nie oceną merytoryczną samego związku. TSUE podkreślił, że odmowa transkrypcji narusza prawo do swobodnego przemieszczania się obywateli UE i ich rodzin.

Sprawdź: Stowarzyszenie Morawieckiego wstrząsa PiS. Zaskakująca decyzja prezesa!

Następnie Naczelny Sąd Administracyjny (NSA), opierając się na wyroku TSUE, wydał historyczne orzeczenie. Zobowiązał on kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Warszawie do dokonania transkrypcji aktu małżeństwa dwóch mężczyzn, którzy pobrali się w Berlinie. NSA uznał, że odmowa transkrypcji z powołaniem się na klauzulę porządku publicznego (rzekomą sprzeczność z Konstytucją RP) jest w tym przypadku nieuzasadniona. Wyrok ten stał się precedensem i otworzył drogę dla innych par.

Rząd podzielony w sprawie transkrypcji. Spór w koalicji i kontrowersje

Mimo jasnych wyroków sądów, stanowisko rządu w tej sprawie pozostaje niejednoznaczne, co ujawnia pęknięcia w koalicji rządzącej. Serwis OKO.press poinformował, że przy premierze powstał specjalny zespół, którego celem miało być zbadanie, jak ograniczyć skutki przełomowych orzeczeń do jednej, konkretnej sprawy, której dotyczył wyrok TSUE. Taka interpretacja sparaliżowałaby stosowanie wyroku w skali całego kraju. Na te doniesienia ostro zareagowała Katarzyna Kotula, sekretarz stanu w KPRM i była ministra ds. równości. Zaapelowała ona do rządu o podjęcie „decyzji politycznej” i jednoznaczne wdrożenie wyroków TSUE oraz NSA. - Zagraniczne akty małżeństw jednopłciowych trzeba transkrybować – stwierdziła, stając w opozycji do bardziej zachowawczego skrzydła rządu.

Przeczytaj: Victor Orban w końcu zabrał głos po klęsce! Poruszające słowa o "bólu i pustce"

Sam premier Donald Tusk, komentując sprawę po wyroku TSUE, starał się tonować nastroje. - Wszędzie tam, gdzie rozstrzygać o sprawach musi państwo narodowe i prawo krajowe, będziemy się trzymać tej zasady. Dalej pracujemy nad naszymi projektami i jeszcze raz chcę państwa uspokoić – nikt niczego w tej sprawie nam nie narzuci - mówił. Na drugim biegunie politycznym znalazło się Prawo i Sprawiedliwość. Mariusz Błaszczak określił wyroki sądów mianem „lewicowej ofensywy ideologicznej” i próby „wywrócenia porządku naturalnego”. Zapowiedział również złożenie wniosku do Trybunału Konstytucyjnego w celu zbadania zgodności orzeczeń z polską ustawą zasadniczą.

