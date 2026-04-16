Stowarzyszenie Morawieckiego wstrząsa PiS. Zaskakująca decyzja prezesa!

Piotr Margielewski
Piotr Margielewski
2026-04-16 12:30

Nowo powstałe Stowarzyszenie Mateusza Morawieckiego o nazwie „Rozwój Plus” wywołało prawdziwą polityczną burzę. Do inicjatywy byłego premiera dołączyło blisko 40 parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości, co zostało odebrane jako jawne wyzwanie rzucone Jarosławowi Kaczyńskiemu. Co jednak ciekawe, jak wynika z najnowszych ustaleń Polsat News, prezes PiS, mimo niezadowolenia, postanowił schować dumę do kieszeni i nie karać członków nowego ugrupowania. Emocje Kaczyńskiego przegrały w starciu z jego pragmatyzmem i... arytmetyką.

  • Mateusz Morawiecki powołał do życia nowe stowarzyszenie. 
  • „Rozwój Plus” wsparło wielu przedstawicieli PiS.
  • Czy czeka ich za to kara prezesa? Znamy odpowiedź!

Stowarzyszenie Morawieckiego

W politycznym krajobrazie Polski w 2026 roku pojawiła się nowa inicjatywa. Były premier Mateusz Morawiecki ogłosił powołanie Stowarzyszenia „Rozwój Plus”. Jak sam poinformował, w jego skład weszły osoby, którym „nie pasuje coś w każdej z partii politycznych po prawej stronie”. Stowarzyszenie formalnie nie jest partią polityczną, jednak skupienie w nim tak dużej liczby aktywnych parlamentarzystów, głównie z klubu PiS, nadaje mu realną polityczną wagę. Ruch ten jest interpretowany jako próba zbudowania przez Mateusza Morawieckiego własnego zaplecza i wzmocnienia swojej pozycji wewnątrz obozu Zjednoczonej Prawicy, a być może przygotowanie gruntu pod przyszłą walkę o przywództwo.

Skala poparcia dla inicjatywy Mateusza Morawieckiego jest imponująca i pokazuje, jak silną pozycję zbudował on w partii podczas swoich rządów. Na liście członków znalazło się 38 obecnych parlamentarzystów PiS oraz jedna osoba spoza parlamentu. Wśród nich są zarówno kluczowi ministrowie z jego rządu, jak i mniej znani posłowie.

Reakcja Jarosława Kaczyńskiego

Informacje o powstaniu stowarzyszenia i jego licznym składzie wywołały natychmiastowe spekulacje na temat możliwej reakcji prezesa PiS. Wielu komentatorów spodziewało się twardej odpowiedzi i dyscyplinarnych konsekwencji dla „buntowników”. Tymczasem, jak ustalił dziennikarz Polsat News Marcin Fijołek, Jarosław Kaczyński podjął decyzję o... zaniechaniu jakichkolwiek kar!

Według jego źródeł w partii, prezes PiS miał pragmatycznie stwierdzić, że „zbyt wiele osób musiałoby zostać ukaranych”. Ewentualne zawieszenie lub wykluczenie blisko 40 parlamentarzystów miałoby katastrofalne skutki dla klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości. Nie zmienia to faktu, że ruch byłego premiera spotkał się z ogromnym niezadowoleniem na Nowogrodzkiej. Jeden z polityków PiS, cytowany przez dziennikarza, stwierdził, że „do przesilenia doszło, a teraz czekamy”. Jak dodał, gdyby do stowarzyszenia dołączyła mniejsza grupa posłów, kary byłyby niemal pewne. Jak ocenił dziennikarz:

- PiS spadłby w Sejmie za KO, liczą, że premier Mateusz Morawiecki wyszarpał swoje i na razie rozejdzie się po kościach

