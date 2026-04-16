Stowarzyszenie Morawieckiego wstrząsa PiS. Zaskakująca decyzja prezesa!

Mateusz Morawiecki powołał do życia nowe stowarzyszenie.

„Rozwój Plus” wsparło wielu przedstawicieli PiS.

Czy czeka ich za to kara prezesa? Znamy odpowiedź!

Stowarzyszenie Morawieckiego

W politycznym krajobrazie Polski w 2026 roku pojawiła się nowa inicjatywa. Były premier Mateusz Morawiecki ogłosił powołanie Stowarzyszenia „Rozwój Plus”. Jak sam poinformował, w jego skład weszły osoby, którym „nie pasuje coś w każdej z partii politycznych po prawej stronie”. Stowarzyszenie formalnie nie jest partią polityczną, jednak skupienie w nim tak dużej liczby aktywnych parlamentarzystów, głównie z klubu PiS, nadaje mu realną polityczną wagę. Ruch ten jest interpretowany jako próba zbudowania przez Mateusza Morawieckiego własnego zaplecza i wzmocnienia swojej pozycji wewnątrz obozu Zjednoczonej Prawicy, a być może przygotowanie gruntu pod przyszłą walkę o przywództwo.

Skala poparcia dla inicjatywy Mateusza Morawieckiego jest imponująca i pokazuje, jak silną pozycję zbudował on w partii podczas swoich rządów. Na liście członków znalazło się 38 obecnych parlamentarzystów PiS oraz jedna osoba spoza parlamentu. Wśród nich są zarówno kluczowi ministrowie z jego rządu, jak i mniej znani posłowie.

Reakcja Jarosława Kaczyńskiego

Informacje o powstaniu stowarzyszenia i jego licznym składzie wywołały natychmiastowe spekulacje na temat możliwej reakcji prezesa PiS. Wielu komentatorów spodziewało się twardej odpowiedzi i dyscyplinarnych konsekwencji dla „buntowników”. Tymczasem, jak ustalił dziennikarz Polsat News Marcin Fijołek, Jarosław Kaczyński podjął decyzję o... zaniechaniu jakichkolwiek kar!

Według jego źródeł w partii, prezes PiS miał pragmatycznie stwierdzić, że „zbyt wiele osób musiałoby zostać ukaranych”. Ewentualne zawieszenie lub wykluczenie blisko 40 parlamentarzystów miałoby katastrofalne skutki dla klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości. Nie zmienia to faktu, że ruch byłego premiera spotkał się z ogromnym niezadowoleniem na Nowogrodzkiej. Jeden z polityków PiS, cytowany przez dziennikarza, stwierdził, że „do przesilenia doszło, a teraz czekamy”. Jak dodał, gdyby do stowarzyszenia dołączyła mniejsza grupa posłów, kary byłyby niemal pewne. Jak ocenił dziennikarz:

- PiS spadłby w Sejmie za KO, liczą, że premier Mateusz Morawiecki wyszarpał swoje i na razie rozejdzie się po kościach

