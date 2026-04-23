Czarzasty żegna posła Łukasza Litewkę. "Absolutna tragedia. Obsłużyłoby wiele żyć".

Weronika Fakhriddinova
2026-04-23 18:17

Wiadomość o śmierci posła Łukasza Litewki w tragicznym wypadku wstrząsnęła polską sceną polityczną i opinią publiczną. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, przewodniczący Nowej Lewicy, wyraził swój głęboki żal i wspominał zmarłego jako wyjątkowego człowieka, którego życie było poświęcone pomaganiu innym.

Włodzimierz Czarzasty

i

  • Włodzimierz Czarzasty z żalem wspomina zmarłego posła Łukasza Litewkę, którego śmierć jest "absolutną tragedią".
  • Marszałek Sejmu podkreśla, że Litewka wszedł do polityki, aby być skuteczniejszym w swoich pasjach społecznych i charytatywnych.
  • Czarzasty opisuje Litewkę jako "jedną wielką interwencję w dobrej sprawie", stawiającego pomoc innym ponad politykę.
  • Co sprawiło, że poseł Lewicy był tak wyjątkową postacią? Poznaj poruszające słowa przewodniczącego.

Niespodziewana śmierć posła

Informacja o tragicznym wypadku Łukasza Litewki, który zginął w czwartek, obiegła media błyskawicznie.

Magdalena Biejat po śmierci Litewki: "Nie mogłam w to uwierzyć"

Włodzimierz Czarzasty, za pośrednictwem platformy X, pożegnał posła słowami: "W tragicznym wypadku zginął Łukasz Litewka. Poseł. Przyjaciel. Cześć Jego Pamięci. Moje myśli są teraz z rodziną Łukasza". Ta krótka, lecz pełna emocji wiadomość, oddaje skalę straty, jaką odczuwają jego bliscy i współpracownicy.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="pl" dir="ltr">W tragicznym wypadku zginął Łukasz Litewka. Poseł. Przyjaciel. Cześć Jego Pamięci. Moje myśli są teraz z rodziną Łukasza. <a href="https://t.co/Uu13vpJvAd">pic.twitter.com/Uu13vpJvAd</a></p>&mdash; Włodzimierz Czarzasty 📚📖 (@wlodekczarzasty) <a href="https://twitter.com/wlodekczarzasty/status/2047321606855299583?ref_src=twsrc%5Etfw">April 23, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Czarzasty o Łukaszu Litewce: "Absolutna tragedia"

Włodzimierz Czarzasty, zapytany o śmierć posła, powiedział: „Absolutna tragedia i tragiczna wiadomość. Każdej śmierci żal. Łukasz był fantastycznym człowiekiem. Myślę, że to, co zrobił dla tematu działalności charytatywnej ludzi i zwierząt, obsłużyłoby wiele żyć. Wielka tragedia dla rodziny, tragedia też dla nas, dla jego środowiska politycznego, czyli dla lewicy, ale w tej chwili polityka nie ma żadnego znaczenia. Zginął człowiek fantastyczny, fajny, młody – bardzo szkoda po prostu. Był bardzo zaangażowany społecznie; często ta polityka schodziła na drugi plan, a akcje charytatywne i działania społeczne były na pierwszym miejscu.”

Dlaczego wszedł do polityki?

Marszałek Sejmu podkreślił, że wejście Łukasza Litewki do polityki miało bardzo konkretny cel.

„Ja myślę, że on tak naprawdę wszedł w politykę po to, żeby być bardziej skuteczny w swoich pasjach, bo był człowiekiem, który miał ich masę. To, czy polityka pójdzie w tę, czy w inną stronę, miało dla niego chyba drugorzędne znaczenie. Natomiast to, żeby komuś pomóc, żeby pomóc człowiekowi, schronisku, żeby nagłośnić jakąś sprawę – to było jego życie. On właściwie był taką jedną wielką interwencją w dobrej sprawie” - mówił Czarzasty.

Te słowa najlepiej oddają charakter i misję życiową zmarłego posła.

Polityka SE Google News
Łukasz Litewka
Galeria zdjęć 23
Nie żyje Łukasz Litewka. Poseł Lewicy miał 36 lat
Sonda
Jak zapamiętasz działalność Łukasza Litewki?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

NIE ŻYJE
WŁODZIMIERZ CZARZASTY
ŁUKASZ LITEWKA