Czarzasty ostro do Nawrockiego. „Prezydent nie będzie rządził Sejmem”. Co ze ślubowaniem Berka?

Małgorzata Broniek-Ziółek
2026-09-11 13:16

Włodzimierz Czarzasty nie pozostawia Karolowi Nawrockiemu złudzeń. Marszałek Sejmu przekonuje, że prezydent nie może podważać wyboru Macieja Berka do Trybunału Konstytucyjnego. Padają mocne słowa o kawalerce przejętej przez Nawrockiego oraz wyraźne ostrzeżenie: jeżeli głowa państwa nie odbierze ślubowania, należy spodziewać się reakcji.

Karol Nawrocki oraz Włodzimierz Czarzasty. O sporze wokół Macieja Berka przeczytasz na SE Polityka.
Autor: Marcin Gadomski/Super Express, Paweł Dąbrowski/Super Express Karol Nawrocki w szarym garniturze i jasnoniebieskiej koszuli oraz Włodzimierz Czarzasty w jasnej marynarce w kratę i błękitnej koszuli, omawiają weto prezydenta do ustawy o kryptoaktywach, o czym przeczytasz na portalu Super Biznes.

Spór między Pałacem Prezydenckim a Sejmem wchodzi w nową fazę. Chodzi o Macieja Berka, byłego ministra i bliskiego współpracownika Donalda Tuska, którego Sejm wybrał do Trybunału Konstytucyjnego. Kancelaria Prezydenta oczekuje dodatkowych informacji, ale Włodzimierz Czarzasty uważa, że Karol Nawrocki nie ma prawa recenzować decyzji posłów.

Proszę państwa, prezydent nie ma możliwości prawnie kontestować suwerennej decyzji Sejmu w tym zakresie, który został poczyniony. Stanowiłoby to pozbawienie podziału władzy i naruszałoby to równowagę przewidzianą w Konstytucji – powiedział marszałek Sejmu w Porannej Rozmowie RMF FM.

 Czarzasty przypomina Nawrockiemu: Polska nie jest monarchią

Sens wypowiedzi marszałka jest jednoznaczny: w Polsce nie ma monarchii, a prezydent nie stoi ponad pozostałymi organami państwa. Głowa państwa ma własne konstytucyjne kompetencje, ale nie jest Sejmem i nie może przejmować uprawnień władzy ustawodawczej.

Czarzasty porównał wybór sędziego TK do kompetencji przysługujących prezydentowi, między innymi prawa łaski.

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Prezydentowi może się ta kandydatura nie podobać, ale proszę państwa, przecież Kancelaria Sejmu i Sejm nie ocenia procesu ułaskawienia będącego w gestii prezydenta – stwierdził na antenie RMF FM.

To jest stanowisko jasne, twarde i nie zmieni się. Prezydent nie będzie rządził Sejmem i nie będzie prezydent rządził rządem – podkreślił marszałek.

 Co się stanie, jeśli Nawrocki nie odbierze ślubowania od Berka?

To pytanie pozostaje najważniejsze. Bez odebrania ślubowania konflikt wokół obsady Trybunału Konstytucyjnego może przerodzić się w poważny spór kompetencyjny. W rozmowie padło pytanie, czy Berek mógłby złożyć ślubowanie przed notariuszem albo w Sali Kolumnowej. Czarzasty nie potwierdził takiego scenariusza, ale zapowiedział, że nie zaakceptuje rozszerzania kompetencji Pałacu Prezydenckiego.

 – Stoję na czele prezydium Sejmu. Nie pozwolę na ingerencje jakiekolwiek i na rozszerzenia swoich kompetencji przez urzędników prezydenta – oświadczył.

 Najmocniej zabrzmiało jednak zdanie, które można odczytać jako ostrzeżenie skierowane bezpośrednio do Karola Nawrockiego.

 – Jeżeli prezydent nie będzie wykonywał swoich obowiązków, należy się spodziewać jakichś działań – zapowiedział Czarzasty.

Marszałek nie ujawnił, jakie dokładnie działania ma na myśli. Nie przesądził także, czy Sejm spróbuje znaleźć inną drogę umożliwiającą Berkowi rozpoczęcie pracy w Trybunale Konstytucyjnym. Jedno jest pewne: żadna ze stron nie zamierza ustąpić, a spór o ślubowanie może stać się kolejnym frontem ostrego konfliktu między prezydentem a większością sejmową.

W naszej galerii zobaczysz, jak zmieniał się Włodzimierz Czarzasty:

Włodzimierz Czarzasty
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KAROL NAWROCKI
WŁODZIMIERZ CZARZASTY