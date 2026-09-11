Czarzasty ostro do Nawrockiego. „Prezydent nie będzie rządził Sejmem”. Co ze ślubowaniem Berka?

Spór między Pałacem Prezydenckim a Sejmem wchodzi w nową fazę. Chodzi o Macieja Berka, byłego ministra i bliskiego współpracownika Donalda Tuska, którego Sejm wybrał do Trybunału Konstytucyjnego. Kancelaria Prezydenta oczekuje dodatkowych informacji, ale Włodzimierz Czarzasty uważa, że Karol Nawrocki nie ma prawa recenzować decyzji posłów.

– Proszę państwa, prezydent nie ma możliwości prawnie kontestować suwerennej decyzji Sejmu w tym zakresie, który został poczyniony. Stanowiłoby to pozbawienie podziału władzy i naruszałoby to równowagę przewidzianą w Konstytucji – powiedział marszałek Sejmu w Porannej Rozmowie RMF FM.

Czarzasty przypomina Nawrockiemu: Polska nie jest monarchią

Sens wypowiedzi marszałka jest jednoznaczny: w Polsce nie ma monarchii, a prezydent nie stoi ponad pozostałymi organami państwa. Głowa państwa ma własne konstytucyjne kompetencje, ale nie jest Sejmem i nie może przejmować uprawnień władzy ustawodawczej.

Czarzasty porównał wybór sędziego TK do kompetencji przysługujących prezydentowi, między innymi prawa łaski.

– Prezydentowi może się ta kandydatura nie podobać, ale proszę państwa, przecież Kancelaria Sejmu i Sejm nie ocenia procesu ułaskawienia będącego w gestii prezydenta – stwierdził na antenie RMF FM.

– To jest stanowisko jasne, twarde i nie zmieni się. Prezydent nie będzie rządził Sejmem i nie będzie prezydent rządził rządem – podkreślił marszałek.

Co się stanie, jeśli Nawrocki nie odbierze ślubowania od Berka?

To pytanie pozostaje najważniejsze. Bez odebrania ślubowania konflikt wokół obsady Trybunału Konstytucyjnego może przerodzić się w poważny spór kompetencyjny. W rozmowie padło pytanie, czy Berek mógłby złożyć ślubowanie przed notariuszem albo w Sali Kolumnowej. Czarzasty nie potwierdził takiego scenariusza, ale zapowiedział, że nie zaakceptuje rozszerzania kompetencji Pałacu Prezydenckiego.

– Stoję na czele prezydium Sejmu. Nie pozwolę na ingerencje jakiekolwiek i na rozszerzenia swoich kompetencji przez urzędników prezydenta – oświadczył.

Najmocniej zabrzmiało jednak zdanie, które można odczytać jako ostrzeżenie skierowane bezpośrednio do Karola Nawrockiego.

– Jeżeli prezydent nie będzie wykonywał swoich obowiązków, należy się spodziewać jakichś działań – zapowiedział Czarzasty.

Marszałek nie ujawnił, jakie dokładnie działania ma na myśli. Nie przesądził także, czy Sejm spróbuje znaleźć inną drogę umożliwiającą Berkowi rozpoczęcie pracy w Trybunale Konstytucyjnym. Jedno jest pewne: żadna ze stron nie zamierza ustąpić, a spór o ślubowanie może stać się kolejnym frontem ostrego konfliktu między prezydentem a większością sejmową.

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