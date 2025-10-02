Włodzimierz Czarzasty komentuje możliwość objęcia funkcji wicepremiera przez Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz, wskazując na brak zapisu w umowie koalicyjnej, ale nie wyrażając sprzeciwu.

Kluczowe dla stabilności koalicji jest skupienie się na realizacji wspólnych celów i utrzymanie silnej pozycji Polski na arenie międzynarodowej.

Co oznaczają zapowiedzi Szymona Hołowni o rezygnacji z polskiej polityki i dążeniu do stanowiska w ONZ dla przyszłości Polski 2050 i układu sił w koalicji?

Wicemarszałek Sejmu, współprzewodniczący Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty w "Faktach po Faktach" w TVN24 był pytany o to, co wniesie do rządu Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz z Polski 2050, obecna ministra funduszy i polityki regionalnej, jeżeli zostanie wicepremierką. Rada Krajowa jej partii rekomendowała ją na to stanowisko we wtorek. Czarzasty odpowiedział w trzech punktach: - Po pierwsze, nie ma takiego zapisu w umowie koalicyjnej, że Polska 2050 ma wicepremiera (…) Po drugie, jeżeli chodzi o mnie i o formację, którą reprezentuję, nie mamy nic przeciwko temu - stwierdził wicemarszałek Sejmu. "Po trzecie" dodał, że "w tej sprawie zdanie podstawowe powinien mieć premier" Donald Tusk.

Współprzewodniczący Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty stwierdził, że "najważniejsza jest stabilność tej koalicji". - Tak naprawdę chodzi o to, żeby załatwiać sprawy, na których nam zależy w tym rządzie. (...) O to, żeby mieć stabilną pozycję w stosunku do tego, co się dzieje w Ukrainie, Unii Europejskiej, Stanach Zjednoczonych.

Przypomnijmy, że to nie koniec zmian. Zgodnie z umową koalicyjną marszałkiem Sejmu do 13 listopada 2025 r. ma pozostać lider Polski 2050 Szymon Hołownia, którego później zastąpi współprzewodniczący Nowej Lewicy, obecny wicemarszałek Włodzimierz Czarzasty. Co dalej będzie robił Szymon Hołownia? Lider partii Polska 2025 ogłosił, że nie tylko rezygnuje z ubiegania się o przywództwo, ale także planuje odejść z polskiej polityki, by walczyć o stanowisko wysokiego komisarza Organizacji Narodów Zjednoczonych. Dla wielu osób, które zaangażowały się w ruch właśnie ze względu na Hołownię, to prawdziwy wstrząs, choć w kuluarach mówi się, że Hołownia już od jakiegoś czasu wykazywał mniejsze zainteresowanie swoim ugrupowaniem.

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, Minister Funduszy i Polityki Regionalnej - Karpacz 2025