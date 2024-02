Czarnek zastąpi Kaczyńskiego na miejscu prezesa PiS?! Polityk wprost powiedział, jak naprawdę wygląda sytuacja!

Jarosław Kaczyński od lat nieprzerwanie steruje Prawem i Sprawiedliwością, ale jak bumerang wraca temat jego przejścia na polityczną emeryturę. On sam nieraz nawiązuje do tego tematu, tym bardziej, że w przyszłym roku odbędą się wybory nowego prezesa PiS. Niedawno pojawił się artykuł znanego historyka, profesora Andrzeja Nowaka, który stwierdził: - Dziś, w roku 2024, mówię wyłącznie we własnym imieniu: Jarosław Kaczyński niestety nie sprostał już tej wielkiej odpowiedzialności, którą sam na siebie przyjął. I wskazał, że "najbardziej brutalnym tego świadectwem jest wynik ostatnich wyborów parlamentarnych w Polsce". Dalej postawił on diagnozę dotyczącą tego, kto mógłby powalczyć o Polskę, z szeregów PiS, w przyszłości: - W sytuacji wojny totalnej, jaką nowa władza wydaje cieszącej się największym poparciem wyborców formacji politycznej i blisko ośmiu milionom jej wyborców, potrzebna jest gotowość do ostrej, twardej walki o praworządność, o wolność słowa, o demokrację, o Polskę. I ludzie, którzy taką walkę są gotowi organizować i prowadzić w pierwszym szeregu. Tacy jak Przemysław Czarnek czy Patryk Jaki.

W rozmowie na antenie radia RMF Fm Przemysław Czarnek został zapytany w kontekście słów profesora, o to, kiedy może zostać nowym prezesem PiS i zastąpi Kaczyńskiego: - Nigdy. Oczywiście nigdy - odpowiedział wprost i konkretnie Czarnek. Zapytany zaś o diagnozę profesora Nowaka na temat sytuacji Kaczyńskiego i sytuacji w PiS odparł: - Nie. Absolutnie nie. Nie wiem z czego wynika taki wniosek. Co do samej diagnozy, co się dzieje i jaka jest sytuacja, to się w wielu kwestiach zgadzam. (...) Natomiast nie wiem czy jest wybitnym politykiem. Mówi jako obywatel RP. Natomiast nie zgadzam się z faktem, że prezes Kaczyński nie sprostał odpowiedzialności. Sprostał. W ostatnich wyborach poparło nas 7,6 mln mieszkańców kraju. To poparcie utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie - podkreślił były minister.

