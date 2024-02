Kto prezesem zamiast Kaczyńskiego? "Jedyne dziecko, wielkie namiętności"

"Doszedłem do wniosku, że jeżeli chodzi o moment odejścia z partii, to oczywiście jeśli partia zdecyduje inaczej, to będzie inaczej, to ja w żadnym wypadku nie będę się upierał. Ale jeśli uzyskam poparcie ze strony kongresu partii to dalej tym prezesem będę" - mówił prezes Prawa i Sprawiedliwości na jednej z ostatnich konferencji prasowych. Od miesięcy tymczasem pojawiają się kolejne nazwiska osób, które mogłyby go na tym stanowisku zastąpić. I choć niektóre z nich wprost potwierdzają taką możliwość, to zarzekają się przy okazji, że póki to możliwe szefem PiS powinien być Kaczyński. "Chciałbym, żeby pan prezes jak najdłużej był szefem PiS, żeby spajał nasz obóz. A potem chciałbym również wystartować w tym zaszczytnym wyścigu, w tej konkurencji" - tak mówił kilka tygodni temu były premier, Mateusz Morawiecki.

Kto po Kaczyńskim? "On nie ustąpi"

Nie wiadomo jednak, kiedy ten wyścig miałby się w ogóle zacząć. Niektórzy komentatorzy życia politycznego twierdzą, że na ten moment przyjdzie czekać bardzo długo. Takiego dania jest choćby dr Jarosław Kuisz, redaktor naczelny "Kultury Liberalnej". W poniedziałkowej rozmowie z Patrycjuszem Wyżgą w programie "Newsroom" Wirtualnej Polski stwierdził, że Jarosław Kaczyński zostanie w polskiej polityce i nigdzie się nie wybiera, bo nie ma niczego innego poza nią. "Ma rodeo" - zażartował Wyżga nawiązując do słów prezesa o tym, że lubi oglądać rodeo w telewizji. "Bardzo lubię oglądać rodeo, ujeżdżanie byków. Bardzo mnie to bawi" - mówił parę lat temu Kaczyński.

Dr Kuisz: Czy Kaczyński ma cokolwiek innego?

"Tak zupełnie poważnie, to czy Jarosław Kaczyński ma co innego? Jedynym jego dzieckiem jest jego partia, tam jego namiętności są wielkie. Narkotyk polityki jest także jego przypadłością, jest od polityki uzależniony" - uważa dr Kuisz. Dodaje też, że jego zdaniem poza wszystkim Kaczyński wciąż wierzy, że jego projekt polityczny się nie wyczerpał, że utrata władzy jest chwilowa i że Prawo i Sprawiedliwość wciąż ma przed sobą przyszłość. Stwierdza również, że jeśli w końcu kiedyś Kaczyński ustąpi ze stanowiska, to w partii zacznie się ogromna rywalizacja do tego fotela.

''ZACZYNAMY OD KACZYŃSKIEGO!'' - Komisja do PEGASUSA Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.