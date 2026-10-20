Czarnek zapytał Motykę, czy jest zdrowy na umyśle. Minister odpowiedział bez ogródek! „Nie jest w stanie mnie obrazić

– Nie jest w stanie mnie obrazić – stwierdził Motyka. Zarzucił też Czarnkowi frustrację i przekonywał, że polityk ten ciągnie PiS w dół. W tle sporu znalazły się działania Daniela Obajtka i brak paliwa na setkach stacji benzynowych.

Czarnek uderzył w Motykę. Minister odpowiada: „Nie jest w stanie mnie obrazić”

Podczas „Porannej rozmowy” RMF FM prowadzący przywołał słowa Przemysława Czarnka skierowane pod adresem ministra energii Miłosza Motyki. Polityk PiS miał zapytać go, czy jest zdrowy na umyśle. Pytanie padło w związku z oceną działań poprzedniego rządu na rynku paliw.

– Panie ministrze, zadam pytanie, które panu zadał Przemysław Czarnek. Jest pan zdrowy na umyśle? – zapytał dziennikarz.

Motyka nie zamierzał odpowiadać na zaczepkę wprost. Zamiast tego przeszedł do ostrej oceny politycznej pozycji Czarnka.

– Rozumiem jego frustrację, która wynika z tego, że jest jak kamień usuwający dla Prawa i Sprawiedliwości. Jest człowiekiem, który ciągnie tą partię w dół, jest gwarantem tego, że partia PiS nigdy do władzy nie wróci – powiedział minister, według zapisu transkrypcji.

W jego ocenie zachowanie Czarnka wynika z problemów politycznych, z jakimi ma się mierzyć były minister edukacji.

„Nigdy nie będzie premierem”. Motyka bez litości dla Czarnka

Minister energii poszedł jeszcze dalej, odnosząc się do politycznych ambicji Przemysława Czarnka i jego pozycji w Prawie i Sprawiedliwości.

– Nigdy nie będzie premierem, stąd ta jego frustracja. Widzi to nawet Mateusz Morawiecki – stwierdził Motyka. Następnie przekonywał, że Czarnek nie ma wystarczającego poparcia nawet we własnym ugrupowaniu.