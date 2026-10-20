Czarnek zapytał Motykę, czy jest zdrowy na umyśle. Minister odpowiedział bez ogródek! „Nie jest w stanie mnie obrazić

Małgorzata Broniek-Ziółek
2026-10-20 10:14

Ostra wymiana zdań między Przemysławem Czarnkiem a Miłoszem Motyką! Minister energii odniósł się w „Porannej rozmowie” RMF FM do słów polityka PiS, który publicznie zakwestionował jego ocenę sytuacji na rynku paliw za rządów Prawa i Sprawiedliwości. Czarnek zapytał Motykę, czy jest zdrowy na umyśle. Odpowiedź ministra była równie stanowcza.

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Autor: Anita Walczewska/ East News Ministerstwo Energii (ME) (nowy resort) - Miłosz Motyka

– Nie jest w stanie mnie obrazić – stwierdził Motyka. Zarzucił też Czarnkowi frustrację i przekonywał, że polityk ten ciągnie PiS w dół. W tle sporu znalazły się działania Daniela Obajtka i brak paliwa na setkach stacji benzynowych.

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Podczas „Porannej rozmowy” RMF FM prowadzący przywołał słowa Przemysława Czarnka skierowane pod adresem ministra energii Miłosza Motyki. Polityk PiS miał zapytać go, czy jest zdrowy na umyśle. Pytanie padło w związku z oceną działań poprzedniego rządu na rynku paliw.

– Panie ministrze, zadam pytanie, które panu zadał Przemysław Czarnek. Jest pan zdrowy na umyśle? – zapytał dziennikarz.

Motyka nie zamierzał odpowiadać na zaczepkę wprost. Zamiast tego przeszedł do ostrej oceny politycznej pozycji Czarnka.

– Rozumiem jego frustrację, która wynika z tego, że jest jak kamień usuwający dla Prawa i Sprawiedliwości. Jest człowiekiem, który ciągnie tą partię w dół, jest gwarantem tego, że partia PiS nigdy do władzy nie wróci – powiedział minister, według zapisu transkrypcji.

W jego ocenie zachowanie Czarnka wynika z problemów politycznych, z jakimi ma się mierzyć były minister edukacji.

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Minister energii poszedł jeszcze dalej, odnosząc się do politycznych ambicji Przemysława Czarnka i jego pozycji w Prawie i Sprawiedliwości.

– Nigdy nie będzie premierem, stąd ta jego frustracja. Widzi to nawet Mateusz Morawiecki – stwierdził Motyka. Następnie przekonywał, że Czarnek nie ma wystarczającego poparcia nawet we własnym ugrupowaniu.

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MIŁOSZ MOTYKA