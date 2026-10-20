Jakubiak ostro o Tusku! „On jest paranoikiem”

Jakubiak o Tusku: „Ta nienawiść do Kaczyńskiego wyłącza mu mózg”

W „Porannym Ringu” Marek Jakubiak został poproszony o skomentowanie wypowiedzi Donalda Tuska dotyczącej migracji. Prowadzący przytoczył słowa premiera, który zarzucał poprzedniemu rządowi masowe wpuszczanie legalnych migrantów do Polski oraz nieszczelność wschodniej granicy.

Reakcja posła była natychmiastowa i wyjątkowo ostra. – Nie, on jest paranoikiem po prostu, on żyje w jakichś paranojach PiSowskich. To jest tak, że ta nienawiść do Kaczyńskiego i do Prawa i Sprawiedliwości w ogóle wyłącza mu mózg – powiedział Jakubiak w „Porannym Ringu”.

Prowadzący postanowił dopytać, czy zdaniem Jakubiaka Jarosław Kaczyński zdominował myślenie Donalda Tuska.

– Stwierdza pan, że Jarosław Kaczyński stał się panem umysłów Donalda Tuska? – zapytał. Odpowiedź posła pokazała, że jego krytyka nie ogranicza się wyłącznie do szefa rządu.

„My mamy z psychopatami do czynienia”. Jakubiak nie hamował emocji

Jakubiak przekonywał, że problemem polskiej polityki jest, jego zdaniem, narastająca nienawiść między przeciwnikami politycznymi. W tym kontekście wspomniał także o środowiskach wspierających obecny obóz władzy.

– Nie tylko, bo jak widzę tych silnych razem i czytam, co oni piszą czasami, to po prostu aż bezradny jestem na taką głupotę. To jest nienawiść, nienawiść, sącząca się nienawiść –mówił poseł.

Następnie odniósł się do konsekwencji takiej atmosfery. – I to wiecie państwo, w takiej grupie nienawistnych ludzi rodzą się różnego rodzaju chore pomysły i tyle –stwierdził.

W dalszej części wypowiedzi padły słowa, które mogą wywołać szczególne kontrowersje.

– My mamy z psychopatami do czynienia, niestety. Politycznymi, co prawda, ale psychopatami – powiedział Jakubiak.