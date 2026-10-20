Jakubiak ostro o Tusku! „On jest paranoikiem”

Małgorzata Broniek-Ziółek
2026-10-20 10:10

Marek Jakubiak nie przebierał w słowach, komentując wypowiedzi Donalda Tuska. W programie „Poranny Ring” poseł nazwał premiera „paranoikiem” i zarzucił mu obsesyjną niechęć do Jarosława Kaczyńskiego oraz Prawa i Sprawiedliwości. Na tym jednak nie poprzestał. Mówiąc o atmosferze politycznej w Polsce i wydarzeniach przed Trybunałem Konstytucyjnym, użył jeszcze mocniejszego określenia.

Marek Jakubiak w ciemnej marynarce i okularach. O jego krytyce Donalda Tuska przeczytasz na SE Polityka.
Autor: SuperRing/ Youtube

Jakubiak o Tusku: „Ta nienawiść do Kaczyńskiego wyłącza mu mózg”

W „Porannym Ringu” Marek Jakubiak został poproszony o skomentowanie wypowiedzi Donalda Tuska dotyczącej migracji. Prowadzący przytoczył słowa premiera, który zarzucał poprzedniemu rządowi masowe wpuszczanie legalnych migrantów do Polski oraz nieszczelność wschodniej granicy.

Reakcja posła była natychmiastowa i wyjątkowo ostra. – Nie, on jest paranoikiem po prostu, on żyje w jakichś paranojach PiSowskich. To jest tak, że ta nienawiść do Kaczyńskiego i do Prawa i Sprawiedliwości w ogóle wyłącza mu mózg – powiedział Jakubiak w „Porannym Ringu”.

Prowadzący postanowił dopytać, czy zdaniem Jakubiaka Jarosław Kaczyński zdominował myślenie Donalda Tuska.

– Stwierdza pan, że Jarosław Kaczyński stał się panem umysłów Donalda Tuska? – zapytał. Odpowiedź posła pokazała, że jego krytyka nie ogranicza się wyłącznie do szefa rządu.

My mamy z psychopatami do czynienia”. Jakubiak nie hamował emocji

Jakubiak przekonywał, że problemem polskiej polityki jest, jego zdaniem, narastająca nienawiść między przeciwnikami politycznymi. W tym kontekście wspomniał także o środowiskach wspierających obecny obóz władzy.

Nie tylko, bo jak widzę tych silnych razem i czytam, co oni piszą czasami, to po prostu aż bezradny jestem na taką głupotę. To jest nienawiść, nienawiść, sącząca się nienawiść –mówił poseł.

Następnie odniósł się do konsekwencji takiej atmosfery. – I to wiecie państwo, w takiej grupie nienawistnych ludzi rodzą się różnego rodzaju chore pomysły i tyle –stwierdził.

W dalszej części wypowiedzi padły słowa, które mogą wywołać szczególne kontrowersje.

My mamy z psychopatami do czynienia, niestety. Politycznymi, co prawda, ale psychopatami – powiedział Jakubiak.

Warzecha kontra Jakubiak
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

MAREK JAKUBIAK