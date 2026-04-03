Czarnek zabrał głos po pożarze krzyża w Warszawie. Nie ma wątpliwości

W Wielki Piątek w Warszawie doszło do pożaru 25-metrowego krzyża papieskiego, symbolu Jana Pawła II.

Były minister edukacji, Przemysław Czarnek, skomentował zdarzenie, łącząc je z religijnym i symbolicznym kontekstem.

Sprawa nabrała wymiaru politycznego, wywołując pytania o rolę polityków w komentowaniu takich wydarzeń.

Odbudowa krzyża ma nastąpić szybko, ale co dokładnie się wydarzyło i kto za tym stoi?

Płomienie objęły papieski krzyż w warszawie

W Wielki Piątek, wstrząsające wydarzenie miało miejsce na Mokotowie: 25-metrowy krzyż papieski, dumnie stojący przy kościele św. Maksymiliana Kolbego, stanął w ogniu. Około godziny 15:25, płomienie szybko objęły konstrukcję, wywołując przerażenie wśród świadków. Na szczęście, dzięki szybkiej interwencji strażaków, ogień został opanowany, a nikt nie odniósł obrażeń. Krzyż, choć poważnie uszkodzony, wciąż stoi – metalowy szkielet przetrwał, ale drewniane elementy zostały strawione. Wstępne dochodzenie sugeruje, że przyczyną pożaru mogło być zaprószenie ognia od zniczy, ustawionych u podstawy monumentu.

Przemysław Czarnek: "Jeśli tak, to dokonało się w wielki piątek..."

Do zdarzenia natychmiast odniósł się Przemysław Czarnek, były minister edukacji, który na platformie X (dawniej Twitter) zamieścił wpis, który poruszył wielu.

„Bogu niech będą dzięki. Oby został odbudowany jak najszybciej i zabezpieczony. A sprawca podpalenia szybko wykryty. No chyba, że to był samozapłon… od znicza? Jeśli tak, to dokonało się w Wielki Piątek w godzinie Miłosierdzia” - napisał Czarnek na X.

Czarnek, łącząc pożar z jego religijnym i symbolicznym kontekstem, zwrócił uwagę na wyjątkowy moment, w którym doszło do pożaru, dodając wydarzeniu głębszego, duchowego wymiaru.

Wielki Piątek i Godzina Miłosierdzia

Pożar wybuchł w niezwykle symbolicznym czasie dla chrześcijan, około godziny 15:00, powszechnie uznawanej za godzinę śmierci Jezusa Chrystusa. Ten zbieg okoliczności sprawił, że sprawa szybko nabrała wymiaru nie tylko lokalnego, ale i ogólnopolskiego, a nawet politycznego. Dla wielu wiernych, pożar krzyża w takim momencie jest znakiem, który wymaga głębszej refleksji.

Krzyż, który stał się symbolem historii polski

Spalony krzyż to nie tylko konstrukcja, to żywy symbol historii Polski. Jego historia jest nierozerwalnie związana z wizytą Jana Pawła II w 1979 roku, kiedy to pierwotnie stał na placu Zwycięstwa w Warszawie. Po latach został przeniesiony na Mokotów, gdzie stał się ważnym punktem odniesienia dla mieszkańców i symbolem pamięci o przełomowych chwilach w dziejach narodu. To materialne świadectwo wiary i wolności, które przetrwało próbę czasu.

Jest decyzja. Krzyż zostanie odbudowany

W obliczu tak silnych emocji i historycznego znaczenia, kościół zapowiada szybką odbudowę krzyża. Fakt, że metalowa konstrukcja przetrwała, znacznie ułatwi rekonstrukcję. Teren został już zabezpieczony, a służby prowadzą szczegółowe dochodzenie w celu ustalenia dokładnych przyczyn zdarzenia. Odbudowa krzyża ma być symbolem niezłomności i pamięci.

Polityka, emocje i narodowa debata

Wpis Przemysława Czarnka jasno pokazuje, że pożar krzyża to wydarzenie, które wykracza poza lokalne doniesienia. To zderzenie religii, historii i bieżącej polityki, które wywołuje silne emocje i prowokuje do narodowej debaty. Temat ten, z pewnością, będzie jeszcze długo obecny w przestrzeni publicznej, stając się punktem odniesienia dla dyskusji o wartościach, symbolach i pamięci.

Poniżej galeria zdjęć: Tak zmieniał się Przemysław Czarnek

57

Express Biedrzyckiej - WSTĘP Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.