Czarnek wprost o tym, jak wygląda sytuacja między nim a Kaczyńskim. Stawia sprawę jasno!

Przypomnijmy, że ostatnio polityczną burzę wywołała wypowiedź Przemysława Czarnka na temat Ukrainy. Polityk, który jest kandydatem PiS na premiera, na antenie TV Republika powiedział m.in., że Polska powinna wykorzystać swoją pozycję w UE i NATO, aby wymóc na Ukrainie zmianę polityki wobec Polski. - Trzeba zmusić Unię Europejską, również naszą pozycją w Unii Europejskiej, do tego, żeby zaprzestać na ten moment finansowania w jakikolwiek sposób zbrojeń na Ukrainie i odbudowy Ukrainy, dopóki Ukraina nie wejdzie na ścieżkę wartości proludzkich - stwierdził polityk. Jego słowa skomentował Jarosław Kaczyński.

Prezes PiS stanowczo podkreślił: - Prawo i Sprawiedliwość stoi i zawsze stało na stanowisku, iż pomoc militarna, realizowana także przez UE na rzecz Ukrainy, jest bezwzględnie potrzebna. To kluczowa sprawa z punktu widzenia polskiej racji stanu i naszego bezpieczeństwa. Sprawa wypowiedzi Pana Przemysława Czarnka zostanie wyjaśniona przez kierownictwo partii.

Jak zapowiedział, tak zrobił. W środę (15 lipca) odbyło się spotkanie władz PiS. Po nim rzecznik partii, Rafał Bochenek przekazał: - Sprawa wypowiedzi wiceprezesa PiS Przemysława Czarnka ws. pomocy dla Ukrainy została już wyjaśniona i „nie było żadnego sporu” - i dodał, że prezes Jarosław Kaczyński i Czarnek „myślą bardzo podobnie”.

Przemysław Czarnek pytany przez "Super Express" o całą sytuację przyznał, że między nim a prezesem nie ma żadnego spięcia:

Między mną a prezesem Jarosławem Kaczyńskim nie ma i nie było żadnej różnicy zdań. Polską racją stanu jest, by Rosja nie wygrała wojny z Ukrainą i tak samo, by Ukraina respektowała nasze interesy, a nade wszystko aby wyzbyła się kultu ludobójczego banderyzmu - przekazał nam Czarnek.

Nawiązując zaś do poruszonej w czasie spotkania sprawy stowarzyszeń, które są w Prawie i Sprawiedliwości przyznał:

Uchwały wczorajszego prezydium komitetu politycznego, w obliczu miażdżących argumentów prawnych, zwłaszcza w obszarze finansowania partii politycznych, zostały podjęte jednomyślnie przez przedstawicieli różnych nurtów PiS. Wszyscy członkowie PiS muszą się do nich zastosować. Mam nadzieję, że zrobi to także Mateusz Morawiecki. Działanie stowarzyszeń wewnątrz PiS i finansowanie przez nie działalności politycznej oznacza brak subwencji dla PiS. A bez tego nie będzie możliwości prowadzenia kampanii.

Przemysław Czarnek podkreślił także, że wszelkie spotkania i rozmowy zawsze są potrzebne.

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