Czarnek w furii zaatakował Tuska! "Kłamco podły, mały ludziku"

10 czerwca rząd obradował na tzw. wyjazdowym posiedzeniu w związku z napiętą sytuacją na granicy polsko-białoruskiej. Premier oraz ministrowie spotkali się w Białymstoku, a po naradzie szef rządu spotkał się z dziennikarzami na konferencji prasowej i zadeklarował nowe przepisy, które wzmocnią naszą obronność oraz prawa żołnierzy. - Musimy być przygotowani i nie możemy doganiać rzeczywistości, bo ona jest inna niż kiedyś. Ani konstytucja, ani nasze przepisy nie przewidziały czegoś takiego, że państwa z nami sąsiadujące będą organizowały na masową skalę przemyt, gwałcenie naszej granicy, także czasem przy użyciu broni i przemocy - ocenił Donald Tusk. - Projekt noweli ustawy o obronie ojczyzny zakłada możliwość użycia oddziałów Wojska Polskiego na terytorium państwa polskiego bez potrzeby ogłaszania stanu wyjątkowego czy wojennego; dotychczas było to niemożliwe - przyznał szef rządu.

To bardzo nie przypadło do gustu Przemysławowi Czarnkowi, który ostro zaatakował Donalda Tuska. - Słyszeliście? Ten człowiek, przypadkowo będący Premierem, nie przewidział, że Rosja i Białoruś będą atakowaly przy pomocy nachodźców... KŁAMCO PODŁY, MAŁY LUDZIKU - tłumaczyliśmy ci to od 3 lat, ale ty wolałeś wspierać swoich putinowskich sojuszników!!! I pluc razem z kompanami na polski mundur i polskie Państwo. Teraz chcesz quasi stanu wojennego? DO DYMISJI - napisał były minister edukacji na platformie X.

G. SCHETYNA: SYTUACJA NA GRANICY JEST INNA NIŻ ZA RZĄDÓW PiS

