Czarnek o rozmowie Trumpa z Putinem. "Prezydent USA rozpoczął rokowania pokojowe"

Nitras powiedział to na żywo. Wpadka i kompromitacja?

Co dalej z Ukrainą?

Czarnek: Jestem wdzięczny prezydentowi Trumpowi

Dziennikarze pytali Przemysława Czarnka na konferencji prasowej o stanowisko nowej amerykańskiej administracji ws. wojny na Ukrainę oraz o rozmowę Trumpa i Putina.

- "Cieszę się ogromnie, że w końcu jest prezydent Stanów Zjednoczonych, który realnie podszedł do swoich obietnic i który rozpoczął rokowania pokojowe. Jak one się zakończą, nie jestem w stanie powiedzieć, wiem również, że nie będzie żadnego traktatu pokojowego dzisiaj czy jutro. Ale mam nadzieję, tak jak Ukraińcy z którymi dzisiaj rozmawiałem, że nastąpi szybkie zawieszenie broni" - powiedział Czarnek.

Dodał, że podstawowym warunkiem dla rozwoju Ukrainy jest zakończenie działań zbrojnych.

Pierwszy warunek, podstawowy, żeby Ukraina mogła się rozwijać – zakończenie działań zbrojnych i w tym sensie jestem ogromnie wdzięczny prezydentowi Trumpowi, że podjął działania, które interesują cały świat i mają szanse, bo nie wiem jak się zakończą, doprowadzić do tego, że bomby na Ukrainie przestaną spadać i zabijać niewinnych Ukraińców – stwierdził Przemysław Czarnek na konferencji prasowej.

Czarnek podkreślił, że Trump po rozmowie z Putinem, zadzwonił do prezydenta Ukrainy i to "nie jest tak, że ponad głowami Ukrainy się dogaduje (z Putinem)". "Dyskusje z Ukrainą są dokładnie w tym samym czasie, co dyskusje z Rosją" - zaznaczył. Dodał też, że po blisko trzech latach wojny, Ukraińców najbardziej interesuje zawieszenie działań zbrojnych.

Powiedział również - odpowiadając na kolejne pytania - że Europa nie jest w podobnym momencie jak w 1938 roku. "Jesteśmy po trzech latach wojny, to nie jest 1938 r., to jest mniej więcej 1942-43 r. (...). Ukraina została zniszczona w wielu aspektach, a przede wszystkim w aspekcie społecznym, setki tysięcy młodych Ukraińców zginęło na wojnie, nie ma młodych mężczyzn na Ukrainie" - powiedział Czarnek.

Rozmowa Trumpa z Putinem

Prezydent USA Donald Trump w środę rozmawiał z prezydentem Rosji Władimirem Putinem oraz prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Amerykański przywódca zapowiedział później natychmiastowe rozpoczęcie rozmów w sprawie rozejmu na Ukrainie. Jak przekonywał, Putin, podobnie jak Zełenski, chce zawrzeć pokój.

Ze strony wielu polityków europejskich oraz przedstawicieli międzynarodowych instytucji płyną obawy dotyczącę możliwości zawarcia porozumienia na temat Ukrainy za plecami tego kraju. Odpowiadając na te zarzuty , szef Pentagonu Pete Hegseth zapewniał w czwartek, że "nie ma mowy o zdradzie Ukrainy".

