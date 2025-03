Czarnek cieszy się z dobrego wyniku Mentzena! "Wszystko jest pod kontrolą"

Niespodziewana zmiana miejsc

W sondażu prezydenckim SW Research dla „Wprost”, tradycyjnie na pierwszym miejscu plasuje się kandydat KO Rafał Trzaskowski, który ma poparcie 33,6 proc. ankietowanych. Na drugim miejscu po raz pierwszy znalazł się kandydat Konfederacji na prezydenta, Sławomir Mentzen (18,9 proc.). Zdetronizował tym samym Karola Nawrockiego, który spadł na trzecią pozycję (16,5 proc.) zestawienia.

Co o tej zmianie sądzi Mentzen? – Ten sondaż na pierwszy rzut oka wydaje się niewiarygodny, w ogóle się nim nie przejmuję – powiedział nam poseł Konfederacji. – Zamierzam dalej ciężko pracować na jak najlepszy wynik, ale w prawdziwych wyborach, a nie w sondażach, które ewidentnie służą do walki politycznej – dodał w rozmowie z „Super Expressem”.

"Wszystko jest pod kontrolą"

Wygląda na to, że kandydat PiS na prezydenta osiągnął "szklany sufit", gdyż poparcie dla niego w sondażach wynosi od 16 do maksymalnie 25 proc. W górę pnie się tylko Mentzen. Co na to poseł PiS Przemysław Czarnek? - Nie przejmuję się poparciem pana Mentzena w żadnym wypadku. Cieszę się, że społeczeństwo zamiast głosować na Trzecią Drogę głosuje na Konfederację. To są siły prawicowe – mówi nam polityk PiS. - Natomiast poparcie pana doktora Karola Nawrockiego poszło w górę w ciągu ostatnich miesięcy. I rzeczywiście stanęło, tak jak to było założone. Natomiast poparcie pana Trzaskowskiego spadło w dół 8 czy 10 punktów proc. Więc wszystko jest pod kontrolą – dodaje polityk.

