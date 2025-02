Mentzen wyprzedził Nawrockiego. Tak kandydat Konfederacji skomentował zaskakującą zmianę w sondażu!

to on walczy o prezydenturę

Mentzenowi Rośnie, Nawrockiemu spada

W sondażu prezydenckim SW Research dla „Wprost”, tradycyjnie na pierwszym miejscu plasuje się kandydat KO Rafał Trzaskowski, który ma poparcie 33,6 proc. ankietowanych. Na drugim miejscu po raz pierwszy znalazł się kandydat Konfederacji na prezydenta, Sławomir Mentzen (18,9 proc.). Zdetronizował tym samym Karola Nawrockiego, który spadł na trzecią pozycję (16,5 proc.) zestawienia.

Co o tej zmianie sądzi Mentzen? – Ten sondaż na pierwszy rzut oka wydaje się niewiarygodny, w ogóle się nim nie przejmuję – powiedział nam poseł Konfederacji. – Zamierzam dalej ciężko pracować na jak najlepszy wynik, ale w prawdziwych wyborach, a nie w sondażach, które ewidentnie służą do walki politycznej – dodał w rozmowie z „Super Expressem”.

Warto dodać, że w porównaniu z poprzednim sondażem Trzaskowski odnotował wzrost poparcia o 0,7 pkt proc., Mentzen uzyskał o 5,8 pkt proc. więcej w porównaniu do stycznia, zaś Nawrocki zaliczył tylko niewielki pasek (minus 0,5 pkt proc.).

Czy to stała tendencja?

Na kolejnych pozycjach znaleźli się: Szymon Hołownia z 7,9 proc. poparcia (wzrost o 1 pkt proc.), Grzegorz Braun z wynikiem 2,9 proc. (wzrost o 0,7 pkt proc.) oraz Krzysztof Stanowski, który zdobył 2,8 proc. głosów.

Zmianę na drugim miejscu sondażu skomentował dla „Super Expressu” prof. Antoni Dudek, historyk i politolog, wskazując, że zmiana na pozycji wicelidera może wynikać nie tyle ze wzrostu poparcia dla Mentzena, ile z coraz słabszej pozycji Nawrockiego. – Trend był widoczny już od przełomu stycznia i lutego – Mentzen rósł, a Nawrocki stał w miejscu. Jednak dotychczas różnica między nimi wynosiła 5 do 10 punktów procentowych na korzyść Nawrockiego. To pierwszy sondaż, który tak radykalnie zmienia układ sił, ale potrzeba kolejnych badań, by potwierdzić, że to trwała tendencja – mówi prof. Dudek.

Autor:

2025_02_24 Dudek o polityce. Rafał Trzaskowski Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.