Czarnek broni Hołowni! "Druga osoba w państwie nie może się marnować"

Sara Osiecka
2025-10-21 11:42

Międzynarodowe ambicje Szymona Hołowni stawiają pod znakiem zapytania jego dalszą rolę w polskiej polityce. Podczas gdy spekulacje o jego przyszłości narastają, Przemysław Czarnek z PiS niespodziewanie oferuje Marszałkowi Sejmu wsparcie, tworząc intrygujący polityczny scenariusz.

Przemysław Czarnek

i

Autor: MAREK KUDELSKI / SUPER EXPRESS
  • Szymon Hołownia ubiega się o stanowisko Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców, rozważana jest również opcja objęcia przez niego funkcji ambasadora Polski w USA.
  • Zgodnie z umową koalicyjną, Hołownia ma pełnić funkcję Marszałka Sejmu do 13 listopada, ale uzależnia rezygnację od przyznania stanowisk w rządzie i Sejmie osobom z Polski 2050.
  • Przemysław Czarnek z PiS zadeklarował, że w przypadku głosowania nad odwołaniem Hołowni, on i posłowie PiS zagłosują przeciw.

Szymon Hołownia złożył aplikację na stanowisko Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców, co wiązałoby się z rezygnacją z kierowania partią Polska 2050. Niedawno pojawiły się również doniesienia, że w przypadku niepowodzenia w staraniach o posadę w ONZ, Hołownia mógłby ubiegać się o funkcję ambasadora Polski w Stanach Zjednoczonych. Tę informację podał Wojciech Szacki w podcaście TOK FM, sugerując, że temat ten mógł być poruszany podczas lipcowej nocnej rozmowy Hołowni z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim w mieszkaniu Adama Bielana.

Zgodnie z umową koalicyjną, Szymon Hołownia ma pełnić funkcję Marszałka Sejmu do 13 listopada, po czym stanowisko to ma objąć Włodzimierz Czarzasty z Nowej Lewicy. Lider Polski 2050 zaskoczył jednak opinię publiczną, uzależniając swoją rezygnację od przyznania Katarzynie Pełczyńskiej-Nałęcz stanowiska wicepremiera oraz funkcji wicemarszałka Sejmu dla Polski 2050. Premier natomiast zapewnia, że Hołownia wywiąże się z zawartej umowy koalicyjnej.

Reakcja Przemysława Czarnka

Wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości, Przemysław Czarnek, skomentował sytuację na antenie Radia Wnet, zwracając się bezpośrednio do Szymona Hołowni.

- Chciałbym skierować swoje słowa do pana marszałka Szymona Hołowni. Otóż druga osoba w państwie (…) nie może się marnować na jakimś stanowisku ambasadora w Stanach Zjednoczonych czy jakimś komisarzu w ONZ – oświadczył był minister edukacji.

Hołownia ambasadorem w USA? To "plan B" marszałka. Jest poważny problem

Co więcej, Przemysław Czarnek zadeklarował, że w razie ewentualnego głosowania nad odwołaniem Hołowni z funkcji Marszałka Sejmu, on i inni posłowie PiS zagłosują przeciw.

- Panie marszałku, oferuję swój głos po kilkunastu miesiącach naszej współpracy i myślę, że zaoferują ten głos również wszyscy posłowie Prawa i Sprawiedliwości w obronie pana marszałka – podkreślił polityk, dodając, że "jeśli byłoby głosowanie nad odwołaniem marszałka, PiS będzie przeciwko".

SZYMON HOŁOWNIA
PRZEMYSŁAW CZARNEK