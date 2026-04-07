Czarnek bezlitośnie o NFZ i "niemej minister zdrowia". Zakpił i nie gryzł się w język

Przemysław Czarnek, typowany na premiera, ostro krytykuje rząd w nagraniu o szpitalach.

Polityk PiS mówi o dramatycznej sytuacji szpitali i pacjentów, wskazując na problemy NFZ.

Największe kontrowersje budzą jego słowa o „niemej pani minister”.

Sprawdź, dlaczego Czarnek używa tak mocnych słów i co to oznacza dla jego politycznej przyszłości.

Czarnek rusza w teren i mówi o „dramacie”

Polityk PiS w opublikowanym nagraniu poinformował, że jedzie do Kielc, by – jak sam mówi – zobaczyć, jak wygląda sytuacja w tamtejszych placówkach medycznych. Już w pierwszych zdaniach padły mocne słowa o kondycji systemu zdrowia.

– W Światowym Dniu Zdrowia jadę do Kielc zobaczyć, jak wygląda dramatyczna sytuacja tamtejszych szpitali, w którym NFZ zalega ogromne pieniądze – powiedział Czarnek.

To jednak nie wszystko. Po drodze polityk odniósł się także do sytuacji w Skarżysku-Kamiennej, gdzie według jego relacji, część pacjentów może zostać bez opieki.

– 30 z 70 pacjentów chorych na stwardnienie rozsiane będzie zostawiona bez opieki już z końcem kwietnia – mówił.

„Niema pani minister” – najmocniejsza szpila

Najwięcej emocji wzbudził jednak fragment, w którym Czarnek uderzył w kierownictwo resortu zdrowia. W ostrych słowach skomentował brak reakcji władz na problemy finansowe szpitali.

– To jest państwo Tuska, Sobierańskiej-Grendy. Niemej Pani minister – stwierdził.

To uderzenie ma wyraźnie polityczny charakter. Czarnek próbuje pokazać, że rząd nie reaguje na problemy pacjentów i placówek medycznych, a jednocześnie buduje własną pozycję jako jednego z głównych krytyków obecnej władzy i namaszczony na premiera przez prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego.

Czarnek rośnie w PiS. Padają słowa o premierze

Nie bez znaczenia jest też jego rosnąca rola w obozie Prawa i Sprawiedliwości. W ostatnich tygodniach polityk był wskazywany jako jeden z potencjalnych kandydatów na premiera w przyszłości.

Coraz częstsze, wyraziste wystąpienia, takie jak to o szpitalach, wpisują się w budowanie jego politycznego wizerunku jako lidera zdolnego do ostrej konfrontacji z rządem. To także sygnał do elektoratu. Czarnek chce być postrzegany nie tylko jako komentator wydarzeń, ale jako polityk gotowy przejąć odpowiedzialność za państwo.

Spór o zdrowie wraca na pierwszy plan

Problemy finansowe szpitali i rozliczeń z NFZ od miesięcy wracają w debacie publicznej. Dyrektorzy placówek alarmują o zadłużeniu i ryzyku ograniczania świadczeń, a pacjenci coraz częściej obawiają się o dostęp do leczenia. W tym kontekście nagranie Czarnka trafia w jeden z najbardziej wrażliwych tematów społecznych. Ochrona zdrowia to obszar, który zawsze budzi silne emocje, a ostre słowa polityków tylko je podkręcają.

