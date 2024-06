Czarne chmury zawisły nad ogródkami działkowymi. Zobacz, co możesz zrobić w obronie ROD

i Autor: Michał Rejduch Ogródki działkowe w Nowym Sączu

Cztery miliony Polaków spędzają każdy wolny czas na działce na terenie Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Reforma planowania przestrzennego sprawiła jednak, że przyszłość niektórych ogródków stoi pod znakiem zapytania. Polski Związek Działkowców zachęca teraz społeczeństwo do udziału w ustalaniu planów ogólnych z ROD poprzez wysyłanie do gmin wniosków. Zobacz, jak to zrobić!