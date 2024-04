Czarne chmury nad PiS! Takiego obrotu spraw nie przewidzieli

W latach 2008-2015 część posterunków w Polsce była likwidowana ze względów ekonomicznych i organizacyjnych. Potem w 2016r. Prawo i Sprawiedliwość próbowało reaktywować nieczynne jednostki, co jak zapowiadano – miało przywrócić poziom bezpieczeństwa w kraju. Teraz, jak się okazuje Najwyższa Izba Kontroli w swoim raporcie zakwestionowała program PiS-u – jako bezzasadny. Zdaniem NIK-u minister spraw wewnętrznych i administracji oraz komendant główny policji nierzetelnie nadzorowali wówczas reaktywację posterunków.

– Prowadzony przez nich monitoring koncentrował się na danych dotyczących liczby nowo utworzonych posterunków oraz terminach ich otwarcia. Nie obejmował natomiast informacji pozwalających ocenić skuteczność działania Policji w zmienionej strukturze organizacyjnej oraz wpływu, jaki otwarcie posterunków miało na stan bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania komend powiatowych Policji, w których je utworzono – czytamy.

NIK twierdzi, że proces reaktywacji posterunków policji za rządów PiS w 2016r. nie był rzetelnie zaplanowany ani realizowany. Jak poinformowano w raporcie, kluczowym czynnikiem decydującym o strukturze i dyslokacji sił policyjnych były wtedy „subiektywne oczekiwania społeczne, wyrażane w niektórych przypadkach nawet przez pojedyncze osoby”.

– Szczegółowe badanie próby 31 nowo otwartych posterunków, dla których sporządzono wymaganą dokumentację wykazało, że w żadnym z tych przypadków zawarte w analizach parametry dotyczące bezpieczeństwa i efektywności pracy Policji nie wskazywały jednoznacznie na potrzebę utworzenia posterunku Policji – wskazuje NiK.

Zaznacza tym samym, że komendant główny policji oraz nadzorujący go minister nie wiedzieli, czy wydatkowanie przez Policję na odtworzenie posterunków co najmniej 107 525,7 tys. zł do połowy 2023 r., było rozwiązaniem celowym i gospodarnym ani czy przyczyniło się ono do poprawy poziomu bezpieczeństwa obywateli. – W efekcie, proces reaktywacji posterunków był kontynuowany, pomimo braku wiedzy kierownictwa MSWiA oraz Policji na temat jego dotychczasowych efektów – poinformowano w raporcie.