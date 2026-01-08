Młody polityk zastąpił Ewę Zajączkowską-Hernik! Jakie stanowisko pełni?

Konfederacja ma nowego rzecznika prasowego, 23-letni Wojciech Machulski, wcześniej (do czerwca 2024) rzecznikiem była europosłanka Ewa Zajączkowska-Hernik.

Zmiana ma przygotować partię do wyborów parlamentarnych w 2027 roku oraz odświeżyć strategię komunikacyjną.

Nowy rzecznik zapowiada intensywne prace programowe i wzmocnienie struktur partii.

Wojciech Machulski, który wcześniej pełnił funkcję rzecznika w kampanii prezydenckiej Sławomira Mentzena w 2025 roku, podkreślił, że jego nominacja to element szerszego planu. Przez półtora roku na tym stanowisku był wakat. Wcześniej, do czerwca 2024 roku czyli do wyboru do Europarlamentu, tę funkcję pełniła Ewa Zajączkowska-Hernik.

- Decyzja o powierzeniu mu tej funkcji jest początkiem przygotowań Konfederacji do kolejnych wyborów parlamentarnych, które odbędą się w 2027 roku, a ponadto to pewna kontynuacja jego działań, bo pełnił on rolę rzecznika w kampanii prezydenckiej Sławomira Mentzena w wyborach 2025 roku - poinformował nowy rzecznik.

W najbliższym czasie Konfederacja zamierza skupić się na wzmocnieniu swoich struktur w całym kraju.

- Myślę, że następny etap to będą prace nad konkretnymi propozycjami, prace programowe i tutaj na pewno nie będziemy chcieli omijać głosu naszych wyborców i też z nimi rozmawiać o tym, w jaki sposób przedstawić jakieś rozwiązania programowe, z którymi będziemy szli do wyborów – powiedział Machulski.

Dodał również, że rok 2026 ma być okresem intensywnych przygotowań organizacyjnych i programowych do "tego starcia w kolejnym roku".

Konfederację tworzą politycy dwóch ugrupowań: Nowa Nadzieja oraz Ruch Narodowy. Rada Liderów Konfederacji, która podjęła decyzję o nominacji nowego rzecznika, jest statutowo najwyższym, dwunastoosobowym organem ugrupowania i skupia przedstawicieli obu formacji.

Zmiany u Ewy Zajączkowskiej-Hernik

Dotychczasowa rzeczniczka, Ewa Zajączkowska-Hernik, straciła tym samym kolejne partyjne stanowisko. Przed świętami przestała pełnić funkcję prezesa okręgu podwarszawskiego Nowej Nadziei – partii Sławomira Mentzena. Nieoficjalnie spekuluje się, że popularna w mediach społecznościowych europosłanka w przyszłości mogłaby założyć własny ruch polityczny lub dołączyć do formacji Grzegorza Brauna. Sama nie komentuje jednak tych doniesień.

