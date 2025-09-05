Czarne chmury nad Braunem! Chcą mu uchylić immunitet europosła

Prokurator generalny Waldemar Żurek przekazał do Parlamentu Europejskiego wniosek o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej europosła Grzegorza Brauna Ma to związek z publicznym zaprzeczaniem zbrodniom popełnionym w byłym niemieckim, nazistowskim obozie KL Auschwitz, przekazano w komunikacie.

Pojawił się oficjalny komunikat Prokuratury Krajowej, w którym czytamy, że Prokurator Generalny Waldemar Żurek przekazał w piątek (5 września) do Przewodniczącej Parlamentu Europejskiego Roberty Metsoli wniosek o wyrażenie przez Parlament Europejski zgody na pociągnięcie europosła Grzegorza Brauna do odpowiedzialności karnej. O co chodzi? Ma to związek z wypowiedziami Brauna na temat Auschwitz.

Prokurator wszczął postępowanie z urzędu, a następnie dołączył do niego zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa złożone przez instytucje, organizacje społeczne oraz osoby fizyczne. Zgromadzony w postępowaniu materiał dowodowy uzasadnia dostatecznie podejrzenie popełnienia przez europosła Grzegorza Brauna dwóch przestępstw, polegających na, jak czytamy:

  • publicznym, bo w wywiadzie Radia Wnet, posiadającego globalny zasięg w sieci Internet, w dniu 10 lipca 2025 r. i wbrew faktom, zaprzeczeniu zbrodniom ludobójstwa popełnionym w latach 1941-1944 przez funkcjonariuszy Trzeciej Rzeszy Niemieckiej w niemieckim nazistowskim obozie koncentracyjnym i obozie zagłady KL Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu, polegającym na dokonywaniu zabójstw obywateli polskich i obywateli innych krajów okupowanej Europy, głównie narodowości żydowskiej, z wykorzystaniem komór gazowych. 
  • publicznym, tj. w ramach podcastu „Jan Pospieszalski rozmawia” na kanale YouTube, posiadającego zasięg globalny w sieci Internet, w dniu 14 lipca 2025 r. i wbrew faktom, zaprzeczeniu zbrodniom ludobójstwa popełnionym w latach 1941-1944 przez funkcjonariuszy Trzeciej Rzeszy Niemieckiej w niemieckim nazistowskim obozie koncentracyjnym i obozie zagłady KL Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu, polegającym na dokonywaniu zabójstw obywateli polskich i obywateli innych krajów okupowanej Europy, głównie narodowości żydowskiej, z wykorzystaniem komór gazowych. 

Jak wiemy Grzegorz Braun jest obecnie posłem do Parlamentu Europejskiego, a dzięki temu korzysta z immunitetu parlamentarzysty europejskiego. Z uwagi na chroniący europarlamentarzystę immunitet, przedstawienie mu zarzutu popełnienia przestępstw opisanych we wniosku i wykonanie innych czynności procesowych z jego udziałem nie jest prawnie możliwe. 

W komunikacie przypomniano, że to już czwarty wniosek o uchylenie immunitetu Grzegorzowi Braunowi w związku z prowadzonymi postępowaniami karnymi w jednostkach organizacyjnych prokuratury, w których zgromadzony materiał dowodowy uzasadnia dostatecznie popełnienie przez europosła łącznie 19 przestępstw.

