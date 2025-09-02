Waldemar Żurek odniósł się do sprawy Grzegorza Brauna! Chodzi o kłamstwo oświęcimskie

Ministerstwo Sprawiedliwości zapowiedziało złożenie wniosku o uchylenie immunitetu europosłowi Grzegorzowi Braunowi w związku ze śledztwem dotyczącym jego publicznych wypowiedzi kwestionujących ludobójstwo w KL Auschwitz.

Minister Waldemar Żurek poinformował, że wniosek o uchylenie immunitetu zostanie skierowany do Prokuratury Krajowej, a następnie do Parlamentu Europejskiego.

Śledztwo przeciwko Braunowi zostało wszczęte po jego wypowiedzi w radiu Wnet 10 lipca, w której kwestionował zbrodnie w Auschwitz, a zawiadomienia złożyli m.in. posłanka Żukowska i dyrektor Muzeum Auschwitz Cywiński.

Wcześniej prokuratura skierowała już kilka wniosków o uchylenie immunitetu Braunowi w związku z innymi incydentami, m.in. gaszeniem świec chanukowych w Sejmie i zniszczeniem wystawy LGBT+.

Resort sprawiedliwości, w komunikacie opublikowanym na platformie X, podkreślił swoje stanowisko w sprawie: "Nie będziemy patrzeć bezczynnie, jak ktoś próbuje zakłamywać tragiczną historię Narodu Polskiego". Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek odniósł się do sprawy w nagraniu dołączonym do wpisu, informując o podjętych działaniach.

Stanowisko Waldemara Żurka

Minister sprawiedliwości odniósł się do doniesień medialnych dotyczących śledztwa.

- Wszystkich nas zbulwersowała sytuacja, która pojawiła się w mediach, że tak zwane śledztwo w sprawie kłamstwa oświęcimskiego, którego miał dopuścić się eurodeputowany Braun, po pierwsze - toczy się ślamazarnie, po drugie - że ma się tam udowadniać istnienie komór gazowych Dzisiaj rozmawiałem z prowadzącym to śledztwo, który zaprzeczył, że toczyło się ślamazarnie i zaprzeczył także temu, że udowadnia istnienie komór - oznajmił.

Waldemar Żurek zapowiedział formalne działania. - Myślę, że teraz stosowane oświadczenie wyda prokuratura. Ale dla was mam informację - już jutro ma zostać złożony formalny wniosek o uchylenie immunitetu eurodeputowanemu - ocenił.

Minister dodał, że wniosek trafi najpierw do Prokuratury Krajowej, a następnie do Parlamentu Europejskiego.

Podstawa śledztwa i wcześniejsze postępowania

Śledztwo przeciwko Grzegorzowi Braunowi zostało wszczęte po jego wypowiedzi w radiu Wnet 10 lipca, w której publicznie kwestionował zbrodnie popełnione w Auschwitz. Sprawa wywołała szerokie oburzenie, a zawiadomienia do prokuratury złożyli m.in. posłanka Lewicy Anna Maria Żukowska oraz dyrektor Muzeum Auschwitz Piotr Cywiński.

Warto zaznaczyć, że to nie jedyne postępowania prowadzone przeciwko europosłowi Braunowi. W ostatnich miesiącach prokuratura skierowała do Parlamentu Europejskiego już kilka wniosków o uchylenie mu immunitetu, dotyczących m.in. incydentu z gaszeniem świec chanukowych w Sejmie, prób "zatrzymania obywatelskiego" lekarki wykonującej aborcję, zniszczenia wystawy poświęconej społeczności LGBT+, kradzieży flag Ukrainy i Unii Europejskiej oraz znieważania organizatorów społecznych akcji pamięci.

