Grzegorz Braun oskarżony o serię skandalicznych czynów. Co mu grozi?

Bardzo dobry wynik w wyborach prezydenckich to za mało, by zapomnieć o jego czynach! Prokuratura Okręgowa w Warszawie skierowała do Sądu Rejonowego Warszawa-Praga Południe akt oskarżenia przeciwko Grzegorzowi Braunowi. Rzecznik prokuratury, prok. Piotr Antoni Skiba, poinformował w środę media o siedmiu poważnych zarzutach, które ciążą na europośle i liderze Konfederacji Korony Polskiej!

Sprawdź: Donald Tusk wymienił ministrów, po czym zaliczył kompromitującą wpadkę! Nagrała się!

Od zgaszenia świec chanukowych po atak na dyrektora szpitala - lista zarzutów wobec Brauna jest długa

Lista zarzutów jest długa i obejmuje incydenty z różnych okresów. Najgłośniejszy z nich to bez wątpienia zgaszenie świec chanukowych w Sejmie w grudniu 2023 roku, co wywołało ogromne oburzenie społeczne i polityczne (ZOBACZ: Awantura w Sejmie! Braun użył gaśnicy. Jest nagranie). Ponadto, Braun jest oskarżony o zablokowanie wykładu o Holokauście w Niemieckim Instytucie Historycznym oraz wyniesienie i wyrzucenie do kosza choinki ustawionej przez sędziów w krakowskim sądzie.

Przeczytaj: Jarosław Kaczyński ocenił zmiany personalne Donalda Tuska. Przejechał się mocno po Radosławie Sikorskim

Kolejne zarzuty dotyczą m.in. wydarzeń z 2022 roku, kiedy to w czasie pandemii Braun wraz z grupą osób bez maseczek wtargnął do Narodowego Instytutu Kardiologii – PIW i zaatakował dyrektora placówki, dr Łukasza Szumowskiego.

Teraz sprawą zajmie się zatem sąd, który zdecyduje o dalszym losie Grzegorza Brauna.

Galeria poniżej: Grzegorz Braun pojawił się w Sejmie. Wpadł w furię i zdemolował wystawę!

Sonda Jak oceniasz działania Grzegorza Brauna? Przekroczył wszelkie granice – powinien odpowiedzieć karnie Miał prawo do protestu – nie przekroczył prawa To kwestia sporna – niech rozstrzygnie sąd Nie mam zdania