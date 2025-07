Na spotkaniu wierchuszki PiS z Karolem Nawrockim oceniano zmiany Donalda Tuska. "Się ze śmiechu zwijali"

Przed zaplanowaną na środę 23 lipca rekonstrukcją rządu Donalda Tuska doszło do spotkania najważniejszych polityków PiS z prezydentem elektem Karolem Nawrockim. Do rozmów doszło we wtorkowy wieczór w Sękocinie pod Warszawą. Chociaż wydarzenie było owiane tajemnicą, to do sieci trafiło kilka zdjęć. Teraz pojawiły się również ustalenia względem przebiegu rozmów. - Było wino, śpiewy, wiwaty, świetne humory - miał zdradzić jeden z uczestników. Nie obyło się również od oceny rekonstrukcji rządu. W trakcie odczytywania nazwisk potencjalnych nowych ministrów było naprawdę wesoło!

i Autor: PAP/Marcin Obara/Adam Warżawa