Coś takiego w Sejmie widzi się nader rzadko! Ważne zmiany dla wszystkich

Takie głosowania w Sejmie to rzadkość!

Wszyscy posłowie, którzy wzięli udział w głosowaniu, byli za!

O co chodzi, i jakie zmiany wejdą w życie?

Podczas sejmowej dyskusji wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha podkreślił, że ustawa jest "modelowym sposobem postępowania". Przypomniał, że obowiązuje ona od 2015 roku i jest wynikiem doświadczeń oraz postulatów samorządów powiatowych. - Ten projekt ustawy jest sumą doświadczeń ponad 300 samorządów polskich, które postępują dokładnie w tych sprawach. Te rozwiązania są postulatami płynącymi bezpośrednio od nich – tłumaczył. Zaznaczył również, że ustawa porządkuje wiele obszarów, w tym postępowanie z rzeczami znalezionymi, i zwiększa ochronę danych osobowych.

Nowe zasady postępowania z rzeczami znalezionymi. Co się zmieni?

Zgodnie z nowelizacją, postępowanie w sprawie rzeczy znalezionych będzie prowadzone przez starostę właściwego według miejsca znalezienia rzeczy, a nie – jak dotychczas – miejsca zamieszkania znalazcy lub miejsca znalezienia rzeczy. To znacząca zmiana, która ma na celu uproszczenie procedur. Dodatkowo, wprowadzone zostaną nowe zasady postępowania ze znalezionymi dokumentami zawierającymi dane osobowe. Znalazca będzie miał obowiązek przekazania takich dokumentów staroście, który, jeśli nie uda się ustalić właściciela, będzie mógł je zniszczyć. Co ważne, znalazca nie będzie mógł nabyć własności takich dokumentów.

Limit wartości rzeczy drobnych, takich jak czapka czy parasolka, w odniesieniu do których ustaje obowiązek ich oddania staroście, zostanie podniesiony do ok. 230 zł. Kwota ta będzie waloryzowana. Celem tego podniesienia jest zniesienie obowiązku procedowania rzeczy o niskiej wartości.

Koniec z przetrzymywaniem cudzych rzeczy? Nowe terminy odbioru zgub

Nowelizacja przewiduje również wydłużenie terminu odebrania rzeczy zgubionej w budynku użyteczności publicznej – z 3 do 30 dni. Po upływie tego terminu zarządca budynku będzie zobowiązany przekazać rzecz staroście. Skrócone zostaną terminy dotyczące nabycia własności przez znalazcę: do sześciu miesięcy, gdy właściciel jest znany, oraz do 12 miesięcy, jeśli jest nieznany, a wezwania dokonano na tablicy ogłoszeń.

Skrócony z roku do sześciu miesięcy ma zostać również termin na poszukiwanie właściciela w przypadku, gdy nie można doręczyć wezwania do odbioru rzeczy osobie uprawnionej lub osoba ta jest nieznana. Termin rozpocznie bieg od dnia znalezienia rzeczy – poprzez wywieszenie wezwania na tablicy ogłoszeń. Zrezygnowano również z obowiązku publikowania ogłoszeń w prasie, pozostawiając ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP).

Nowelizacja ma wejść w życie po trzech miesiącach od ogłoszenia.

Takie głosowania w @KancelariaSejmu to ja lubię ❗️Wszyscy ZA nowelizacją ustawy o rzeczach znalezionych.Zaproponowałem by wprowadzić nowoczesne rozwiązania i utworzyć centralną informację gdzie każdy kto coś zgubił będzie mógł sprawdzić czy znalazca zgłosił to do jakiegoś… pic.twitter.com/XwnE71c6JC— Sławomir Ćwik (@S_Cwik) December 18, 2025

