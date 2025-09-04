Córka Nawrockiego w Watykanie. Mała Kasia wyglądała jak aniołek!

SZSZ | Marta Kowalska
2025-09-04 17:20

Wizyta Karola Nawrockiego z rodziną w Watykanie miała niezwykle podniosły charakter. Jednak to nie oficjalne gesty, a postawa 7-letniej córki Kasi przykuła największą uwagę. Dziewczynka w jasnej sukience i z powagą na twarzy towarzyszyła rodzicom, a jej zachowanie podczas modlitwy przy grobie Jana Pawła II było niezwykle poruszające.

Polityka SE Google News
  • Rodzina Nawrockich (Karol, Marta, syn Antoni i 7-letnia Kasia) złożyła hołd Janowi Pawłowi II w Watykanie, kładąc kwiaty przy jego grobie.
  • 7-letnia Kasia Nawrocka wyglądała jak aniołek, zachowywała się z niezwykłą powagą oraz godnością.
  • Dziewczynka zachowywała się wzorowo podczas ceremonii w Bazylice Świętego Piotra, klęcząc przy grobie i trzymając mamę za rękę.
  • Wizyta miała głęboko duchowy charakter, a postawa dzieci świadczyła o ich dojrzałości i szacunku dla polskiego papieża
Nawroccy przy grobie papieża Polaka
10 zdjęć

Nawrocki z rodziną w Watykanie

Podczas gdy Karol Nawrocki wraz z małżonką Martą realizowali oficjalną część wizyty w Bazylice Świętego Piotra, oczy wielu obserwatorów zwrócone były na ich dzieci. Szczególną uwagę skradła 7-letnia Kasia. Dziewczynka to rezolutna 7-latka. Ubrana w jasną, elegancką sukienkę, z włosami związanymi w kucyki, prezentowała się z niezwykle elegancko. Zdjęcia z wydarzenia pokazują, jak w skupieniu idzie do grobu papieża Polaka, trzymając mamę za rękę. Wizyta w tak ważnym miejscu była wielkim przeżyciem dla całej rodziny, a szczególnie dla małej Kasi Nawrockiej. Jej anielski wizerunek na tle majestatycznej bazyliki stworzył obrazek, który na długo pozostanie w pamięci i sercach Polaków.

Rodzina Nawrockich przy grobie Jana Pawła II. Tak wyglądała ceremonia

Centralnym i najważniejszym punktem wizyty było oddanie hołdu świętemu Janowi Pawłowi II. Jak informuje Kancelaria prezydenta, para prezydencka złożyła symboliczną wiązankę biało-czerwonych kwiatów przy grobie papieża Polaka, który znajduje się w kaplicy Świętego Sebastiana.

W tych podniosłych chwilach całej rodzinie towarzyszył biskup Krzysztof Nykiel, który poprowadził modlitwę. Wszyscy członkowie rodziny, w tym dzieci, zachowali pełne skupienie, co podkreślało duchowy wymiar tego wydarzenia. 

Uroczystość miała niezwykle podniosły charakter, a cała rodzina Nawrockich u grobu Jana Pawła II dała świadectwo głębokiego szacunku i przywiązania do polskiego dziedzictwa. Był to moment zadumy i refleksji, w którym dzieci odegrały wyjątkową rolę, pokazując dojrzałość.

Godna postawa 7-latki. Córka polityka jak aniołek

Postawa Kasi Nawrockiej była autentycznie poruszająca i stanowiła wzór godnego zachowania. W świecie, gdzie dzieciom często trudno jest odnaleźć się w oficjalnych sytuacjach, 7-latka pokazała niezwykłą dojrzałość. Choć oficjalne wizyty bywają trudne dla najmłodszych, córka polityka jak aniołek pokazała, że nawet w tak młodym wieku można z pełnym zrozumieniem i powagą uczestniczyć w ważnych duchowych wydarzeniach. Jej postawa była cichym, ale niezwykle wymownym hołdem dla wielkiego Polaka i wzruszającym przykładem dla wielu.

Polecany artykuł:

Karol Nawrocki w Watykanie. Wizyta u papieża Leona XIV i spotkanie z Meloni
NAWROCKI MOCNO O NIEMCACH, REPARACJACH I ROSJI W PRZEMÓWIENIU NA WESTERPLATTE
Rodzina Nawrockich przy grobie papieża Polaka
10 zdjęć
Sonda
Jak postrzegasz Karola Nawrockiego po scenie odebrania córki ze szkoły?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

KAROL NAWROCKI