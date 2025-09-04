Rodzina Nawrockich (Karol, Marta, syn Antoni i 7-letnia Kasia) złożyła hołd Janowi Pawłowi II w Watykanie, kładąc kwiaty przy jego grobie.

7-letnia Kasia Nawrocka wyglądała jak aniołek, zachowywała się z niezwykłą powagą oraz godnością.

Dziewczynka zachowywała się wzorowo podczas ceremonii w Bazylice Świętego Piotra, klęcząc przy grobie i trzymając mamę za rękę.

Wizyta miała głęboko duchowy charakter, a postawa dzieci świadczyła o ich dojrzałości i szacunku dla polskiego papieża

Nawrocki z rodziną w Watykanie

Podczas gdy Karol Nawrocki wraz z małżonką Martą realizowali oficjalną część wizyty w Bazylice Świętego Piotra, oczy wielu obserwatorów zwrócone były na ich dzieci. Szczególną uwagę skradła 7-letnia Kasia. Dziewczynka to rezolutna 7-latka. Ubrana w jasną, elegancką sukienkę, z włosami związanymi w kucyki, prezentowała się z niezwykle elegancko. Zdjęcia z wydarzenia pokazują, jak w skupieniu idzie do grobu papieża Polaka, trzymając mamę za rękę. Wizyta w tak ważnym miejscu była wielkim przeżyciem dla całej rodziny, a szczególnie dla małej Kasi Nawrockiej. Jej anielski wizerunek na tle majestatycznej bazyliki stworzył obrazek, który na długo pozostanie w pamięci i sercach Polaków.

Rodzina Nawrockich przy grobie Jana Pawła II. Tak wyglądała ceremonia

Centralnym i najważniejszym punktem wizyty było oddanie hołdu świętemu Janowi Pawłowi II. Jak informuje Kancelaria prezydenta, para prezydencka złożyła symboliczną wiązankę biało-czerwonych kwiatów przy grobie papieża Polaka, który znajduje się w kaplicy Świętego Sebastiana.

W tych podniosłych chwilach całej rodzinie towarzyszył biskup Krzysztof Nykiel, który poprowadził modlitwę. Wszyscy członkowie rodziny, w tym dzieci, zachowali pełne skupienie, co podkreślało duchowy wymiar tego wydarzenia.

Uroczystość miała niezwykle podniosły charakter, a cała rodzina Nawrockich u grobu Jana Pawła II dała świadectwo głębokiego szacunku i przywiązania do polskiego dziedzictwa. Był to moment zadumy i refleksji, w którym dzieci odegrały wyjątkową rolę, pokazując dojrzałość.

Godna postawa 7-latki. Córka polityka jak aniołek

Postawa Kasi Nawrockiej była autentycznie poruszająca i stanowiła wzór godnego zachowania. W świecie, gdzie dzieciom często trudno jest odnaleźć się w oficjalnych sytuacjach, 7-latka pokazała niezwykłą dojrzałość. Choć oficjalne wizyty bywają trudne dla najmłodszych, córka polityka jak aniołek pokazała, że nawet w tak młodym wieku można z pełnym zrozumieniem i powagą uczestniczyć w ważnych duchowych wydarzeniach. Jej postawa była cichym, ale niezwykle wymownym hołdem dla wielkiego Polaka i wzruszającym przykładem dla wielu.

