Córka milionera w Sejmie. Jaki ma majątek niespełna 30-latka

Oświadczenie majątkowe Aleksandry Wiśniewskiej

Aleksandra K. Wiśniewska,29-letka, posłanka KO wypełniła oświadczenie majątkowe. Jej stan posiadania może zaskoczyć jej rówieśników. Okazuje się, że Aleksandra Wiśniewska ma nieruchomości, pieniądze i dobry samochód, a do tego brak kredytu. Weźmy pod lupę jej majątek. Aleksandra Wiśniewska ma dwa mieszkania. Jedno z nich to mieszkanie spółdzielcze o powierzchni 52,77 m2, o wartości 280 tys. zł. Drugie zaś to apartament o pow. 132,88 mkw. Posłanka zadeklarowała w oświadczeniu majątkowym, że ta nieruchomość warta jest 1,3 mln zł. Młoda posłanka ma samochód osobowy marki Jeep-Wrangler, model Sahara 2D z 2015 r. o wartości ok. 90 tys. zł. A na koncie odłożyła 386 210,56 zł oraz 2 190 dolarów. A gdzie pracowała? W 2022 r. nowa posłanka pracowała w trzech miejscach — na umowę o pracę w INTERSOS Organizzazione Umanitaria Onlus, gdzie zarobiła 143 812,17 zł, na umowę zlecenie w Fundacji Happy Kids 15 110,75 zł, a na umowie o pracę w Polskiej Akcji Humanitarnej 626,92 zł. Łącznie zarobiła blisko 160 tys. zł netto. Aleksandra Wiśniewska to córka prawdziwego bogacza i działaczka humanitarna, o której wcześniej media wspominały w kontekście misji m.in. w Turcji, Jordanii, Iraku, Jemenie i Ukrainie. W 2004 r. ojciec posłanki zajmował 51. miejsce w rankingu najbogatszych Polaków "Wprost" z majątkiem rzędu 290 mln zł.

