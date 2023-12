Bogusław Wołoszański z dużą emeryturą, oszczędnościami i prawami autorskimi. Ma także bajecznie drogie zegarki i obrazy

Co posiada?

Bogusław Wołoszański w swoim oświadczeniu majątkowym określił się jako emeryt. Jeśli chodzi o świadczenia z ZUS-u to napisał, że wynoszą one 90804,52 złote rocznie. Miesięcznie daje to ponad 7,5 tys. złotych emerytury. Dodatkowo dziennikarz uiścił działalność wykonywaną osobiście na kwotę ponad 12,5 tys. złotych oraz prawa autorskie w kwocie 77432,45 zł. Jako działalność gospodarczą podał firmę "Sensacje XX wieku Bogusław Wołoszański", za którą w 2022 roku przychód wyniósł ponad 450 tys. złotych, a dochód 368 tysięcy.

Bogusław Wołoszański ma sporo oszczędności w gotówce. W oświadczeniu majątkowym umieścił 423 tysiące złotych, 151 tys. euro i 3400 dolarów amerykańskich. Były legendarny dziennikarz TVP jest także współwłaścicielem domu o powierzchni 260 metrów, który znajduje się na działce o powierzchni 2600 metrów kwadratowych. Posiadłość wycenił na 2,6 miliona złotych. To nie koniec majątku Wołoszańskiego. Pisarz ma także samochód marki Lexus zakupiony w tym rok oraz trzy drogie zegarki (Jaeger-LeCoultre, Cartier i Breitling) i kolekcję obrazów - Wojciecha Weissa, Michała Gorstkina Wywiórskiego, Meli Muter oraz Tadeusza Kantora " Emballage", którego cena może wahać się nawet od 600 tysięcy do miliona złotych!

Bogusław Wołoszański nie ma także żadnych kredytów do spłacenia. Nie posiada także papierów wartościowych.