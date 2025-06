Syn Karola Nawrockiego ujawnia sekrety kampanii! Ten film wzrusza do łez

Daniel Nawrocki zdradza sekrety kampanii ojca!

Daniel Nawrocki, syn Karola Nawrockiego, który aktywnie wspierał ojca w kampanii prezydenckiej, postanowił podzielić się z Polakami wyjątkowym nagraniem. Film, który ukazuje kulisy ostatnich godzin przed ogłoszeniem wyników wyborów, to prawdziwa dawka emocji.

Ponad 10-minutowy materiał, opublikowany w środę, przenosi nas do 1 czerwca, gdzie możemy zobaczyć rozmowy z rodziną Karola Nawrockiego oraz usłyszeć wypowiedzi członków sztabu kandydata.

Wyczekiwanie na wyniki – emocje sięgają zenitu

Film rozpoczyna się od słów Daniela Nawrockiego, który doskonale oddaje atmosferę napięcia związanego z wyczekiwaniem na wyniki:

"– Najgorsze to właśnie wyczekiwanie. Cały dzień czekasz, nie wiesz, denerwujesz się, potem starasz się być spokojny, potem jednak coraz bliżej, to też się stresujesz –".

Na nagraniu widzimy również moment, gdy rodzina Nawrockich udaje się do warszawskiej komisji wyborczej, aby oddać swoje głosy. Karol Nawrocki podkreśla, że ta komisja ma dla niego szczególne znaczenie, ponieważ w I turze wyborów pokonał w niej Rafała Trzaskowskiego jednym głosem. Film ukazuje także Nawrockich uczestniczących w niedzielnej mszy świętej.

Wiara w zwycięstwo i rodzinne wsparcie

W filmie wypowiada się również dziewczyna Daniela Nawrockiego, która mówi o ekscytacji i radości związanej z oczekiwaniem na wyniki. Z kolei mama prezydenta-elekta wyznaje:

"– Mam takie momenty jeszcze, że trudno mi w to uwierzyć. Wszystko będzie dobrze. Co ma być, to będzie, w syna wierzę –".

Rzeczniczka ujawnia kulisy konferencji prasowych

W relacji pojawia się także rzeczniczka sztabu Karola Nawrockiego, Emilia Wierzbicki, która wspomina konferencje prasowe:

"– Trzeba było reagować tak dosyć ostro, ale też to były bardzo specyficzne konferencje i może państwu zdradzę, bo tam się pojawiały takie właśnie po tamtej stronie takie komentarze, że podobno my tutaj zwozimy ludzi na te konferencje celowo, żeby ich zagłuszać. To była nieprawda. To były naprawdę spontaniczne konferencje, które zamieniały się po prostu w takie spotkanie otwarte. I tam ci ludzie, oczywiście zwolennicy Karola Nawrockiego, skandowali na jego cześć. Byli po naszej stronie, widzieli jakie te pytania są głupie, że cały czas powtarzają, że są zmanipulowane, że są kłamliwe i stali po naszej stronie" - mówi Wierzbicki.

