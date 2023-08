Córeczka Wałęsy w szpitalu. Choroba była poważna

Córka Jarosława Wałęsy trafiła do szpitala

Jarosław Wałęsa, syn byłego prezydenta Lecha Wałęsy jest też znanym politykiem , a prywatnie mężem Eweliny oraz ojcem dwójki dzieci: Wiktora i Lei. Córeczka Wałęsy miała w przeszłości kłopoty z sercem. Konieczna była operacja, która zakończyła się powodzeniem. Niedawno dziewczynka znów trafiła do szpitala. Na szczęście już jest w domu i wraca do zdrowia, napisał Wałęsa w mediach społecznościowych: - "Prawie tydzień temu strach o zdrowie naszej małej Ksiezniczki znowu zatrzymał nasze życie rodzinne. Gdyby nie intuicja mojej żony, a później jakże szybka i trafna diagnoza oraz leczenie podjęte przez lekarzy Szpitala Dziecięcego przy ul. Polanki, mogło być dużo gorzej. Dlatego z tego miejsca serdecznie dziękujemy za wszystko co Państwo zrobili, żeby nasza Lea dziś mogła wrócić z nami do domu i tam wracać do zdrowia."

Choroba była bardzo poważna

Portal o2.pl skontaktował się z ojcem Lei. Okazuje się, że sytuacja była bardzo poważna. Nie dotyczyła jednak serca, tylko jelit.

- "Córeczka miała zapalenie jelita i podejrzenie sepsy. Udało się to złapać w ostatniej chwili. Jestem bardzo wdzięczny żonie za szybką reakcję. Kiedy Lea zachorowała, ja byłem akurat na posiedzeniu Sejmu" - mówi Wałęsa dla o2.pl.

"Przez pierwsze dni istniały też obawy, że zapalenie dotknie woreczka robaczkowego córki i będzie konieczne jego usunięcie. Tak się na szczęście nie stało" – mówi polityk. Dodaje też, że dziecku dokuczały: wysoka gorączka, biegunka i potworny ból brzucha. Lea przebywała w szpitalu w Gdańsku od 28 lipca, aż do 2 sierpnia. Ale teraz czuje się lepiej, jest w dobrym nastroju i kondycji. Ma bardzo ścisłą dietę. Nie może jeść warzyw i owoców – wyjaśnia Wałęsa.

