Coraz mniej Polaków chodzi do kościoła. Powodem Covid-19?

Jak pokazują najnowsze badania za rok 2021, przeprowadzone przez Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego, na niedzielne msze uczęszcza regularnie 28,3 proc. Polaków, natomiast 12,9 proc. z nich przyjmuje komunię świętą. Najwięcej osób chodzi regularnie na msze w diecezji tarnowskiej, rzeszowskiej i przemyskiej. Dla porównana, w 2019 roku regularne uczestnictw w mszach deklarowało 36,9 proc, a 16,7 proc. z nich przyjmowało komunię. Dr hab. Marcin Jewdokimow, wiceszef ISKK, powodem może być pandemia Covid-19. - Na tych liczbach zaważyła sytuacja pandemiczna. Trzeba pamiętać, że w 2020 roku, ze względu na wprowadzone obostrzenia związane z pandemią COVID-19, dane nie były zbierane. W 2021 roku zebraliśmy dane, mimo tego, że niektóre obostrzenia obowiązywały – stwierdził. Jego zdaniem ograniczenia zmieniły nawyki Polaków, którzy aż do września 2021 roku musieli przestrzegać surowych obostrzeń, w tym dotyczących liczby wiernych obecnych w jednym czasie w kościele. - W poprzednich latach spadki wskaźnika dominicantes miały charakter stały, rok do roku i to było wyraźnie widać. Tym razem mamy do czynienia z tąpnięciem. W związku z tym uważam, że w przyszłym roku będziemy mieli jakieś odbicie, w statystykach będzie widoczny wzrost – ocenił Marcin Jewdokimow.

