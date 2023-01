Papież Franciszek zrugany przez Polaka podczas pogrzebu Benedykta XVI! Mocne słowa

Homilia papieża Franciszka na pogrzebie Benedykta XVI

Na pogrzebie papieża Benedykta XVI zjawiło się wielu oficjeli z całego świata. Z Polski przyjechał zarówno prezydent Andrezj Duda, jak i premier Mateusz Morawiecki Wszyscy czekali przede wzystkim na to, co powie następca papieża Franciszka. - Mocno przywiązani do ostatnich słów Pana i do świadectwa, które naznaczyło jego życie, chcemy jako wspólnota kościelna pójść jego śladami i powierzyć naszego brata w ręce Ojca: niech te ręce miłosierdzia znajdą jego lampę zapaloną olejem Ewangelii, którą rozkrzewiał i której był świadkiem podczas swego życia - to fragment kazania, które podczas pogrzebu Benedykta XVI wygłosił Franiszek. Wielu słuchaczom nie spodobało się to, że papież mało mówił o samym zmarłym.

Tomasz Terlikowski o homilii Franciszka: Bardzo słaba

Nie wytrzymał Tomasz Terlikowski i wprost napisał na Twitterze, co o tym myśli! - Zaskakująca homilia Franciszka. Trochę taka, jakby ksiądz mówił na grobie kogoś o kim nie miał wielkiego pojęcia, więc opowiada ogólnie o roli jaką pełnił. Odniesień do bogatego życia Benedykta XVI brak, brak podkreślenia roli jaką spełniał. Tak jakby to nie miało znaczenia - wskazał publicysta katolicki. Na tym jednak nie poprzestał. - O poprzedniku zaledwie kilka słów. Tak jakby była obawa, że on przesłoni obecnego papieża. Na tle homilii, którą głosił kard. Joseph Ratzinger podczas pogrzebu Jana Pawła II słabe, bardzo słaba homilia - kontynuował wyraźnie zawiedziony homilią Franciszka Tomasz Terlikowski. - Słaba także dlatego, że nie oddającą choćby w części tego, co znaczył Benedykt XVI dla Kościoła. Słaba, bo nie znajdująca słów, by pokazać następstwo, szacunek, pokorę wobec poprzednika - dodał.

Franciszek "odfajkował" pogrzeb Benedykta XVI?!

Swoje niezadowolenie wyraził także jeden z najbardziej niepokornych księży w Polsce Kościele, ks. Tadeusz Isakowicz Zaleski, który od lat walczy z patologiami w Kościele. - Nadzwyczaj króciutka homilia Franciszka na pogrzebie Ojca Świętego Benedykta XVI. Żadnych konkretnych odniesień do wielkich dokonań Zmarłego, żadnych osobistych refleksji, żadnej ludzkiej empatii. Byleby jak szybciej "odfajkować", aby watykański supermarket znów mógł być otwarty - ocenił odnosząc się do tego, że w dniu pogrzebu Benedykta XVI przez kilka godzin miał być zamknięty watykański sklep. Żałoby natomiast nie było... Wcześniej napisał: Okropna małość papieża Franciszka, który w dniu pogrzebu #BenedyktXVI nie ogłosił żałoby w Watykanie. Jedynie na kilka godzin będzie - uwaga! - zamknięty watykański supermarket.

