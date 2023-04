Co zrobi PO, gdy wygra wybory? Pięć zapowiedzi

Donald Tusk dwoi się i troi, spotyka się z mieszkańcami w całej Polsce, ale jednocześnie apeluje do polityków z innych partii, by zgodzili się na wspólną listę opozycji. Wszystkie sondaże pokazują, że tylko w ten sposób można wygrać wybory z PiS i po ośmiu latach rządów odsunąć ugrupowanie Jarosława Kaczyńskiego od władzy. Lider PO w ostatnim czasie włączył do kampanii Rafała Trzaskowskiego, przy okazji przedstawił również szefową kampanii wyborczej. Na tym jednak nie koniec - były premier złożył również konkretne propozycje dla wyborców. Jak mówił dziś w Radiu ZET Tomasz Siemoniak, pięć pomysłów zostanie wdrożonych w życie, gdy tylko PO obejmie władzę. - Babciowe, kredyt zero procent, liberalizacja prawa przerywania ciąży, podwyżki dla sfery budżetowej o 20 procent i zmniejszenie składek zdrowotnych płaconych przez przedsiębiorców - zapowiedział.

Nowy sondaż - PiS przegra, jeśli opozycja pójdzie razem

Z najnowszego sondażu na zlecenie "Super Expressu" wynika, że opozycja może sięgnąć po władzę, ale tylko w przypadku wspólnego startu. Wspólny blok opozycji na wybory popiera aż 47 procent wyborców. Szczegóły w tekście: Najnowszy sondaż partyjny: Jedna lista da zwycięstwo opozycji. Tak wygrają z PiS!

