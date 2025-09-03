Co za nowina od Karola Nawrockiego! "Dostałem zaproszenie na szczyt G20"

Sara Osiecka
2025-09-03 21:06

Prezydent Karol Nawrocki podczas konferencji prasowej po spotkaniu z Donaldem Trumpem przekazał niebywałą nowinę. Jak się okazało, dostał zaproszenie na szczyt G20! Co to oznacza dla Polski?

Karol Nawrocki

Autor: PAWEL DABROWSKI / SUPER EXPRESS Karol Nawrocki (fot. archiwum)
  • Karol Nawrocki otrzymał od Donalda Trumpa zaproszenie na przyszłoroczny szczyt G20 w Miami na Florydzie.
  • Marcin Przydacz poinformował, że Polska rozpoczyna starania o dołączenie do grupy G20.
  • Radosław Sikorski zabiega o zaproszenie Polski do G20 przez USA w 2026 roku, argumentując to wejściem Polski do klubu gospodarek bilionowych i transformacją gospodarczą.
  • G20 to grupa skupiająca 19 państw, UE i Unię Afrykańską, kontrolująca 85% światowego PKB i 75% handlu, reprezentująca 2/3 populacji globu.

Po spotkaniu z Donaldem Trumpem, Karol Nawrocki poinformował o otrzymaniu zaproszenia na przyszłoroczny szczyt G20, który odbędzie się w Miami.

- Dostałem zaproszenie od prezydenta Donalda Trumpa na przyszłoroczny szczyt grupy G20 w Miami na Florydzie" - przekazał Karol Nawrocki na konferencji prasowej. Dodał również: "Udało się potwierdzić bardzo ważną rolę prezydenta Polski w Stanach Zjednoczonych - oznajmił

Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej, podkreślił, że: "Polska rozpoczyna swoją drogę do dołączenia do tej grupy."

Radosław Sikorski o G20

Kwestia obecności Polski w G20 była również tematem rozmów Radosława Sikorskiego, wicepremiera i szefa MSZ, z sekretarzem stanu Marco Rubio. Spotkanie odbyło się we wtorek w Miami.

Trump mówił o relacjach z Polską. Nawrocki wtrącił się i wywalczył sobie głos

- W związku z tym, że Polska weszła do klubu gospodarek bilionowych, zabiegałem o to, aby Stany Zjednoczone, będąc prezydencją grupy G20 w 2026 r., zaprosiły nas do tego grona - powiedział Sikorski. - Mamy do tego prawo nie tylko już jako jedna z 20 największych gospodarek świata, ale także jako kraj, który prezentuje argument polityczny i intelektualny, bo jesteśmy tym krajem, który dokonał udanej transformacji od gospodarki planowej do gospodarki wolnej - podkreślił.

Czym jest G20?

Grupa G20, skupiająca 19 państw, UE i Unię Afrykańską, kontroluje 85% światowego PKB i 75% handlu, reprezentując 2/3 populacji globu. Mimo braku wiążących decyzji i stałego sekretariatu, jest kluczową platformą globalnych rozmów. Wicepremier Sikorski zabiega o zaproszenie Polski do G20 przez USA, które będą przewodniczyć w 2026 r., argumentując to wejściem Polski do klubu gospodarek bilionowych. G20, powołana w 1999 r., rozszerzyła zakres tematyczny z gospodarczego na klimatyczny, zdrowotny i technologiczny. RPA, obecny przewodniczący, jest najmniejszą gospodarką w G20, a Polska ma większe PKB. Hiszpania, mimo dużej gospodarki, nie jest członkiem, ale otrzymuje zaproszenia na szczyty.

