Co z parytetami na bydgoskich listach? Lewica wystawia wiecej kobiet niż mężczyzn, PiS i Trzecia Droga daleko w tyle

W okręgu bydgoskim ani jeden komitet wyborczy nie wystawił kobiety z pierwszego miejsca na liście. Tylko jeden trzyma się ściśle zasady parytetów. Listę Bezpartyjnych Samorządowców otwiera co prawda Łukasz Pająk, ale druga jest Justyna Marek, taka przeplatanka trwa aż do samego dołu, do 24 miejsca. Tylko na Lewicy jest więcej kobiet niż mężczyzn. PiS, Konfederacja i Trzecia Droga idą pod tym względem łeb w łeb: nie jest dobrze. Lista KO wygląda tylko nieco lepiej. Sprawdziliśmy, jakie kobiety znalazły się najwyżej w wyścigu o miejsca.

Kobiety zdają się promować politycy Nowej Lewicy z okręgu bydgoskiego. Jeśli chodzi o ich liczbę na listach, ten komitet wiedzie prym w Bydgoszczy i regionie. Zajmują one 13 z 24 pozycji, choć pierwsza jest dopiero na trzecim miejscu - Karolina Kozłowska. Lewica wystawia w okręgu bydgoskim więcej kobiet niż mężczyzn Podczas prezentacji kandydatów Nowej Lewicy w Bydgoszczy Karolina Kozłowska powiedziała, że ważne dla niej są prawa kobiet oparte na równości płci i szacunku dla samodecydowania kobiet o swoim ciele i macierzyństwie. Ma 36 lat. Skończyła polonistykę na UMK w Toruniu, pracuje w biurze, w korporacji. Jest aktywistką na rzecz kobiet. Z wykształcenia jest nauczycielką, m.in. dlatego wspiera w protestach tę grupę zawodową, np. podczas demonstracji przeciwko tzw. deformie edukacji. Współorganizowała Czarny Protest i dwie bydgoskie Manify, zbierała podpisy pod projektami Ratujmy Kobiety. Członkinią partii jest od 2016 roku. Już w poprzednich wyborach parlamentarnych próbowała dostać się do sejmu, ale bezskutecznie. Bezpartyjni Samorządowcy dzielą listę sprawiedliwie, ale szans na mandaty raczej nie mają Jeśli chodzi o sprawiedliwy podział miejsc, najlepiej w okręgu bydgoskim wypada KW Bezpartyjni Samorządowcy. Są rozdane równo - 12 przypadło kobietom, 12 mężczyznom. Pierwszy jest mężczyzna, ale pod numerem drugim znajdziemy Justynę Marek. Pochodzi z Markowic, jest kierowniczką Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewkowie. Jest jednak łyżka dziegciu w tej beczce miodu: ani kobiety, ani mężczyźni z tej formacji nie mają szans na zdobycie mandatów - tak pokazują sondaże. 10 kobiet, 14 mężczyzn na liście KO do sejmu w okręgu bydgoskim 10 na 24 miejsca zajmują kandydatki na liście KO. Iwona Kozłowska jest druga. Ma 60 lat. Skończyła studia pedagogiczne i podyplomowe z zakresu neurologopedii i surdologopedii. Pracowała jako nauczycielka i terapeutka w Zespole Szkół w Pęperzynie. Jest dyrektorką Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim, pełnomocniczką marszałka województwa kujawsko-pomorskiego ds. seniorów i przewodniczącą rady społecznej Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Bydgoszczy. Ma za sobą już dwie kadencje jako posłanka (została wybrana w 2011 i 2019 r.). PiS, Konfederacja i Trzecia Droga wystawiają tyle samo kobiet Na liście PiS do sejmu w okręgu bydgoskim jest 9 kobiet na 24 miejsca. Najwyżej jest znana mieszkańcom regionu Grażyna Szabelska (miejsce 3). Ma 55 lat. Jest wykładowczynią akademicką, adiunktką w Akademii Nauk stosowanych w Wałczu, współorganizatorką Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej. Jest członkinią Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego oraz współzałożycielką Bydgoskiego Oddziału Stowarzyszenia Miłośników Dawnego Oręża Polskiego i Sztuki Walki Tym Orężem Signum Polonicum. Od 2014 roku jest radną Bydgoszczy z ramienia PiS. W 2021 roku przez wojewodę została powołana na pełnomocnika ds. rodzin. Taki sam wynik osiągnęła Konfederacja. Tam dopiero czwarte miejsce przypadło w udziale kobiecie - Izableii Kafce. Jest menadżerką sprzedaży, przedsiębiorczynią z Dobrcza. Trzecia Droga również aż 15 miejsc oddała mężczyznom. Agnieszka Kłopotek jest na tej liście najwyżej - z numerem trzecim. Ma 54 lata. Jest doktorką inżynierką zootechniki, wykształcenie zdobyła na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie. Od 1997 r. pracowała w Instytucie Zootechniki Państwowego Instytutu Badawczego, obecnie to Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka. Jest radną Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji. Mandat w sejmiku uzyskała z ramienia Polskiego Stronnictwa Ludowego. Jest członkinią rady nadzorczej spółki miejskiej IGKiM. To żona Eugeniusza Kłopotka, polityk PSL, obecnie wójta gminy Warlubie. i Autor: Mat. wyborcze Startowała na posłankę z komitetu Szczęść Boże, teraz chce być senatorką z Bydgoszczy Do sejmu z Bydgoszczy chce się dostać tylko jedna kobieta - Krystyna Jarocka. Jest prezeską Korony Bydgoszcz. To partia będąca częścią Konfederacji, której liderem jest Grzegorz Braun. Mieszka w Bydgoszczy. Jest inżynierką. Studiowała elektronikę na Politechnice Wrocławskiej. W 2015 roku do sejmu kandydowała na posłankę z listy wyborczej Grzegorza Brauna (komitet wyborczy Szczęść Boże). Mandatu nie wywalczyła. W 2019 w wyborach parlamentarnych startowała z list KW Konfederacja Wolność i Niepodległość. Też bez powodzenia. Poniżej pełne listy do sejmu w okręgu bydgoskim KKW Koalicja Obywatelska PO .N IPL ZIELONI 1. Paweł Olszewski

2. Iwona Kozłowska

3. Krzysztof Brejza

4. Magdalena Łośko

5. Włodzisław Giziński

6. Iwona Karolewska

7. Anna Niewiadomska

8. Bashar Al-Shaer

9. Joanna Czerska-Thomas

10. Daniel Lakner

11. Renata Moroz-Langowska

12. Juliusz Młodecki

13. Maria Gałęska

14. Jarosław Katulski

15. Grażyna Rzęska

16. Krzysztof Dereszyński

17. Natalia Kwiatkowska

18. Wojciech Bulanda

19. Piotr Malich

20. Krzysztof Szperkowski

21. Tomasz Pacek

22. Ewa Krasicka-Korczyńska

23. Stanisław Gliszczyński

24. Tomasz Michalczak KKW Trzecia Droga (PSL – PL2050 Szymona Hołowni) 1. Norbert Pietrykowski

2. Dariusz Kurzawa

3. Agnieszka Kłopotek

4. Sławomir Drelich

5. Marcin Mes

6. Marika Miechowicz

7. Dobromir Szymański

8. Radosław Rataj

9. Zofia Kozłowska

10. Rafał Schaffrath

11. Tomasz Bagnerowski

12. Żaneta Głowacka

13. Jarosław Słoma

14. Marek Ługiewicz

15. Łukasz Urbański

16. Justyna Pardua

17. Jarosław Lewandowski

18. Violetta Skorupińska

19. Izabela Wierzbińska

20. Leszek Naskrentzki

21. Joanna Borowska

22. Artur Trafas

23. Klaudia Śmiegielska-Skutecka

24. Przemysław Sznajdrowski KW Bezpartyjni Samorządowcy 1. Łukasz Pająk

2. Justyna Marek

3. Sławomir Woźniak

4. Elżbieta Kącka

5. Kajetan Morzyński

6. Joanna Łata

7. Mieczysław Piwowar

8. Julia Papaj

9. Daniel Pisiak

10. Anna Fabin-Papaj

11. Piotr Różycki

12. Janina Kubik

13. Bartłomiej Koprowski

14. Agata Kobylska

15. Jakub Świebocki

16. Maria Kula

17. Łukasz Szewczak

18. Regina Bodzek

19. Tomasz Turalski

20. Daniela Węgłowska

21. Artur Łata

22. Katarzyna Bartniczak

23. Andrzej Gornowicz

24. Karolina Matuszczak KW Konfederacja Wolność i Niepodległość 1. Marcin Sypniewski

2. Sławomir Ozdyk

3. Michał Kotulski

4. Izabela Kafka

5. Marcin Pilarski

6. Waldemar Ciesielczyk

7. Bartosz Woźniak

8. Joanna Geisler-Grygrowicz

9. Michał Łukaszewski

10. Sebastian Podlejski

11. Paweł Sieg

12. Łukasz Biernacki

13. Piotr Kowalski

14. Anna Karaszewska

15. Joanna Dąbrowska

16. Adrian Trzepacz-Nowak

17. Karolina Berdysiak

18. Dariusz Stasiak

19. Michał Wróblewski

20. Natalia Tyrańska

21. Kamila Szczęsna

22. Klaudia Spychalska

23. Radosław Siekierka

24. Elżbieta Kobus KW Nowa Lewica 1. Krzysztof Gawkowski

2. Jan Szopiński

3. Karolina Kozłowska

4. Mirosław Kozłowicz

5. Marek Jeleniewski

6. Urszula Kempińska-Czerwińska

7. Michał Wysocki

8. Renata Biernacka

9. Adam Hoffmann

10. Tatiana Urban

11. Magdalena Durczak

12. Maciej Maciejewski

13. Wiesław Maleski

14. Izabela Nowicka

15. Marcin Pietrzak

16. Anna Grobelna

17. Tadeusz Twarużek

18. Sebastian Skaja

19. Halina Renz

20. Katarzyna Osuch

21. Beata Supernak

22. Ewa Paczkowska

23. Alicja Wojtyna-Jodko

24. Anna Mackiewicz KW Prawo i Sprawiedliwość 1. Paweł Szrot

2. Łukasz Schreiber

3. Grażyna Szabelska

4. Bartosz Kownacki

5. Piotr Król

6. Ewa Kozanecka

7. Marcin Wroński

8. Danuta Pilarska

9. Jarosław Wenderlich

10. Ryszard Zarudzki

11. Marek Witkowski

12. Jerzy Gawęda

13. Krzysztof Szulczyk

14. Ewa Woś

15. Stanisława Kuffel

16. Klaudia Pawłowska

17. Maria Warda

18. Antoni Lewandowski

19. Jerzy Łaganowski

20. Adam Ryfa

21. Anna Jakubowska

22. Emil Nowakowski

23. Anna Falkowska

24. Ireneusz Stachowiak Kandydaci i kandydatka senatu z okręgu bydgoskiego 1. Krystyna Jarocka (KW Konfederacja Wolność i Niepodległość)

2. Radosław Kępiński (KW Prawo i Sprawiedliwość)

3. Andrzej Kobiak (KKW Koalicja Obywatelska)