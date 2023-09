i Autor: Dawid Piątkowski, pexels

Wybory 2023

Kim jest bydgoska jedynka KO, Paweł Olszewski? „Koniec z finansowaniem Rydzyka”

Dawid Piątkowski 12:09

Na kilka tygodni przed wyborami parlamentarnymi partie polityczne odsłoniły karty i wyciągnęły asy z rękawów. Bydgoską lokomotywą Koalicji Obywatelskiej został polityk z długoletnim stażem, Paweł Olszewski. „Przywrócimy Polskę na właściwe tory, do gmin i powiatów naszego regionu wrócą inwestycje kierowane przez ostatnie lata do wschodniej Polski” – czytamy na oficjalnej stronie posła. Co jeszcze hasła głosi bydgoska jedynka KO? Szczegóły poniżej.