Co z czołgami Abrams dla Polski? MON zabrało głos

Umowa dotycząca pozyskania przez Polskę 116 czołgów Abrams została zatwierdzona przez Mariusza Błaszczaka na początku stycznia 2023 roku. Jak podaje Ministerstwo Obrony Narodowej, całkowita wartość umowy to około 1,4 miliardów dolarów. Niemal 200 milionów dolarów zostało sfinansowane przez Stany Zjednoczone w ramach środków pomocowych dla naszego kraju. Do Polski mają dotrzeć najpierw używane Abramsy starszej generacji, a w 2024 roku nowoczesne czołgi. Mariusz Błaszczak ujawnił, że pierwsze z nich trafią do Wojska Polskiego wiosną 2023 roku, a w ciągu całego roku otrzymamy 58 maszyn. Wicepremier porównał także, czy lepsze są czołgi Abrams czy leopard. - Zdecydowanie Abramsy. Mają mocniejszy silnik, są szybsze, mają większe przyspieszenie – powiedział w Programie Pierwszym Polskiego Radia.

Jaki sprzęt trafi do Polski?

Kongres Stanów Zjednoczonyc zatwierdził zamówienie na:

116 czołgów podstawowych M1A1 Abrams;

12 bojowych pojazdów ratowniczych M88A2 HERCULES;

8 mostów szturmowych M1110;

6 wozów dowodzenia M577A3;

26 wielozadaniowych pojazdów kołowych M1152A1 o wysokiej mobilności (HMMWV);

26 wspólnych lekkich pojazdów taktycznych M1279A1 (JLTV);

116 karabinów maszynowych kalibru M2.50;

232 karabiny maszynowe M240 kal. 7,62 mm;

6 silników turbinowych AGT1500

