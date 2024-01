Co słychać u Artura Dziambora? Były poseł liczy na rychły powrót do polityki, a wkrótce ukaże się jego książka!

Dziambor pisze o marketingu Trumpa...

W 2023 r. Artur Dziambor nie został wybrany do Sejmu kolejnej kadencji (kandydował z listy Trzeciej Drogi, otrzymując 9168 głosów). Zaraz po wyborach zapowiedział, że będzie pracował jako wykładowca w poznańskiej filii Collegium Humanum. I tak się stało. – Pracuję na uczelni – mówi poseł w rozmowie z „Super Expessem”. Aktualnie były polityk wydaje książkę, której produkcja właśnie rusza. W książce rozwinął niedawno obronioną na Uniwersytecie Zielonogórskim rozprawę doktorską pt "Kreowanie wizerunku politycznego Donalda Trumpa w latach 2004 – 2019". – Myślę, że książka będzie dostępna za ok. dwa tygodnie – zapowiada dr Dziambor.

Jan Maria Jackowski skomentował prezydenta Dudę. Zastanawiające!Były poseł nie przestał myśleć o dalszej karierze politycznej, ale nie chce być tylko tylko teoretykiem - politologiem, woli mieć realny wpływ na losy naszego kraju. – Czekam na ustalenie Trzeciej Drogi w sprawie wyborów samorządowych oraz wyborów do Parlamenty Europejskiego. Na razie wiadomo, że partia samodzielnie wystartuje w wyborach do sejmiku województwa pomorskiego. U nas w Gdyni scenę polityczną zdominowała „Samorządność” prezydenta miasta, Wojciecha Szczurka. Po wyborach powinno się to zmienić – uważa Artur Dziambor.

... i pozytywnie ocenia ułatwienia dla biznesu

A jak były poseł ocenia to, co dzieje się w Polsce od wyborów 15 października? – Część wprowadzanych zmian przebiega dość chaotyczne, ale było wiadomo, że nie będzie to łatwe. W innych sprawach zmiany przebiegają znacznie lepiej. Trzymam kciuki za zmiany proponowane przez ministra rozwoju i technologii, Krzysztofa Hetmana, np. „Wakacje od ZUS” - one były w naszym programie wyborczym i sam nad nimi pracowałem – informuje dr Dziambor, który z uwagą przygląda się też zmianom wprowadzanym przez ministrę Barbarę Nowacką w edukacji.

