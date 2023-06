i Autor: Shutterstock, Wojciech Olkusnik/East News,PIOTR KAMIONKA/REPORTER, twitter, Piotr Grzybowski, Artur Hojny

Wieczorny Express

Co się stało w Rosji? Tłumaczą: Dr Bartosiak, Gen. Różański, A. Makarczuk, W. Lorenz

Nie możesz przegapić dzisiejszego niesamowitego wydania specjalnego Wieczornego Expressu o godzinie 18:00! Czeka was prawdziwa dawka informacji. Przedstawiamy Wam dr Jacka Bartosiaka, Gen. Mirosława Różańskiego, Alinę Makarczuk oraz Wojciecha Lorenza - ekspertów w swoich dziedzinach. Wspólnie będą dzielić się swoją wiedzą, doświadczeniem i cennymi spostrzeżeniami. Przyłącz się do nas już dziś o godzinie 18:00 i oglądaj to wyjątkowe wydarzenie na żywo! Zaprasza prowadzący programu Jan Złotorowicz.