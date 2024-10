Co Polacy sądzą o połączeniu PiS z Suwerenną Polską? PiS zyska nowych wyborców?

Wałęsa chciał podać nogę Kwaśniewskiemu! Co go wkurzyło?

PiS połączył się z Suwerenną Polską

Tydzień temu podczas kongresu w Przysusze nastąpiło zjednoczenie Prawa i Sprawiedliwości i Suwerennej Polski. Liderzy Suwerennej Polski – Patryk Jaki i Michał Wójcik zostali wiceprezesami PiS, a do Komitetu Politycznego PiS dołączyli Beata Kempa, Michał Woś i Michał Wójcik. Wiceprezesem PiS zostanie w przyszłości Zbigniew Ziobro, gdy wróci do zdrowia.

Suwerenna Polska, która wcześniej działała pod nazwą Solidarna Polska, powstała 24 marca 2012 roku po rozłamie w PiS będącym wynikiem przegranych wyborów do parlamentu w 2011 roku. W maju 2023 roku partia zmieniła nazwę na Suwerenna Polska.

Z list PiS, w ramach Zjednoczonej Prawicy, Solidarna Polska, a od 2023 roku Suwerenna Polska startowała w wyborach do parlamentu w 2015, 2019 i 2023 roku. - przypomina rp.pl. Jedynymi wyborami, w których Solidarna Polska występowała samodzielnie były wybory do Parlamentu Europejskiego w 2014 roku. Partia zdobyła w nich 3,98 proc. głosów i nie przekroczyła progu wyborczego.

Sondaż. Czy po połączeniu PiS z Suwerenną Polską są bardziej skłonni do głosowania na PiS?

W najnowszym sondażu SW Research przeprowadzonym na zlecenie "Rzeczpospolitej" Polacy zostali zapytani, czy po połączeniu PiS z Suwerenną Polską są bardziej, czy mniej skłonni do głosowania na PiS. To pierwszy taki sondaż po ubiegłotygodniowym zjednoczeniu. W badaniu 17,2 proc. respondentów stwierdziło, że po zjednoczeniu są bardziej skłonni do głosowania na Prawo i Sprawiedliwość. Więcej, bo 23 proc., przyznało że są obecnie mniej skłonni do oddania głosu na partię Jarosława Kaczyńskiego.

Największą grupę ankietowanych stanowią osoby, dla których fuzja nie ma większego znaczenia: 59,7 proc. badanych stwierdziło, że "nie wpływa to na ich skłonność do głosowania na PiS".

Z uwagi na wiek respondentów osoby, które w mniejszym stopniu niż dotychczas są skłonne głosować na partię Jarosława Kaczyńskiego to przede wszystkim najmłodsi badani (34 proc.). Połączenie PiS i Suwerennej Polski zniechęciło do oddania głosu na tę partię co trzecią osobę, której dochody przekraczają 7000 zł netto i podobny odsetek (34 proc.) mieszkańców najmniejszych miast – komentuje wyniki badania Dorota Cywińska, senior project manager w SW Research, cytowana przez rp.pl.

Sonda Czy PiS słusznie postępuje łącząc się z Suwerenną Polską Tak Nie Nie wiem