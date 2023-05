Co Donald Tusk obieca Polakom? Ważna data

Wszystkie sondaże pokazują, że największe szanse na zwycięstwo ma Prawo i Sprawiedliwość. Partia Jarosława Kaczyńskiego nie ma co jednak liczyć na samodzielne rządy, dlatego też prezes w miniony weekend złożył kolejne obietnice wyborcze - najważniejsza z nich dotyczy waloryzacji 500 plus. Kaczyński zadeklarował, że od 1 stycznia 2024 roku na każde dziecko będzie przysługiwać 800 złotych. Postanowił na to odpowiedzieć Donald Tusk, który zaproponował, by to świadczenie podnieść już teraz. Specjalny projekt w tej sprawie politycy PO złożyli już w Sejmie. Na tym jednak nie koniec obietnic wyborczych byłego premiera. Jak dowiedział się portal Interia.pl Donald Tusk nie ujawnił jeszcze wszystkich pomysłów dla Polaków. Były premier zwleka z tym, by ogłosić obietnice bliżej wyborów. Wiadomo, że powołano specjalny zespół składający się z młodych posłów, którzy pracują nad pomysłami z każdej dziedziny. - Dobrano do niego osoby, rozmowy były indywidualne celem opracowania różnych obszarów życia: na przykład oświatę czy energetykę. Obecnie jest to trochę niewidoczne, niespodziankę szykujemy na wrzesień - twierdzi rozmówca Interii. Na konkrety trzeba będzie jednak poczekać.

