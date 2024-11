Trela i Banaś w Expressie Biedrzyckiej

"Express Biedrzyckiej"

W poniedziałek 18 listopada 2024 roku gośćmi programu "Express Biedrzyckiej" będą: Tomasz Trela z Lewicy i Marian Banaś - prezes Najwyższej Izby Kontroli. Program informacyjno-publicystyczny emitowany jest na kanale "Super Expressu" na You Tube tuż po godzinie 9. W programie poruszane są tematy bieżące. Program "Express Biedrzyckiej" szczególnie na popularności zyskał w dobie pandemii, kiedy to prowadząca program Kamila Biedrzycka wraz z gośćmi towarzyszyli widzom niemal każdego dnia. Program emitowany jest na żywo. Zachęcamy widzów do aktywnego uczestniczenia poprzez komentowanie.