Pierwszy sondaż partyjny po ogłoszeniu 800 plus. PiS ucieka PO

Dzień po konwencji programowej PiS, na której poinformowano o waloryzacji 500 plus, czy o darmowych autostradach, zapytaliśmy Polaków o ich partyjne preferencje. PiS wyraźnie uciekł największej opozycyjnej sile, czyli Koalicji Obywatelskiej. Zdaniem politolog profesor Ewy Pietrzyk Zieniewicz, faktyczna zmiana może być jeszcze większa. - To jednak był weekend. Polacy przy grillu niekoniecznie oglądali konwencję, newsy śledzą dopiero w poniedziałek – uważa politolog. Pierwszy raz w naszym badaniu PSL i Polska 2050 pojawiły się jako jeden komitet. Trzecia droga zajmuje w sondażu miejsce na najniższym stopniu podium. Zdaniem profesor Pietrzyk Zieniewicz, to droga dość podobna, do tej platformerskiej. - Różnica polega na tym, że za liderami nie ciągną się wspomnienia. Donaldowi Tuskowi pamiętane są sprawy emerytalne, czy podatkowe.

Badanie zrealizowane przez Instytut Badań Pollster 15.05.2023 roku, na próbie 1083 dorosłych Polaków

i Autor: SE

K. LUBNAUER: PIS WYKORZYSTUJE 800 PLUS DO SZANTAŻOWANIA POLAKÓW Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.