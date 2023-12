Co dalej z TVP? Wicepremier Gawkowski nie pozostawia złudzeń. „To wszystko jest stan przejściowy”

W związku z decyzją prezydenta o wstrzymaniu finansowania mediów publicznych, rząd poinformował niedawno o likwidacji spółek medialnych. Szef MKiDN Bartłomiej Sienkiewicz zdecydował w środę o postawieniu w stan likwidacji spółek Telewizja Polska S.A., Polskie Radio S.A. oraz Polskiej Agencji Prasowej S.A. Decyzje nowego rządu dotyczące mediów publicznych skomentował w rozmowie z „Super Expressem” wicepremier Krzysztof Gawkowski.

– PiS przez 8 lat niszczyło media publiczne nie licząc się z kosztami tego dla wolności prasy, chcąc upodlić dziennikarzy i za wszelką cenę serwując partyjny przekaz. Kiedy nowa władza chciała media odpolitycznić, okazało się, że PiS zamienia się w uzurpatorów, którzy za wszelką cenę trzymają się mediów, bo tak są w stanie tylko przetrwać na scenie politycznej. Włączył się w to wszystko niestety prezydent , który wetując ustawę okołobudżetową de facto spowodował konieczność postawienia mediów publicznych w stan likwidacji i zamiast posłuchać rozsądku, że media będziemy łatwo uzdrawiać, poszedł najprostszą drogą, tzn. współpracownika Kaczyńskiego i realizacji interesów PiS – mówi nam polityk z ramienia Lewicy. Dodaje, że zmiany, jakie wdraża nowy rząd, są jego zdaniem potrzebne i konieczne w celu „uzdrowienia” mediów publicznych.

– Ale to wszystko jest stanem przejściowym, dlatego, że wszystkie decyzje, które podejmuje obecna koalicja rządząca są po to, aby uzdrowić media publiczne. Staną się one wolne od politycznych wpływów i wszyscy w Polsce będą zadowoleni, ponieważ media w Polsce będą naprawdę publiczne, a nie partyjne – zaznacza Krzysztof Gawkowski.

Innego zdania w tej sprawie jest szef Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański, którego pytaliśmy czy cieszy się z nowych zmian wprowadzonych przez Bartłomieja Sienkiewicza w sprawie TVP. – To jest oczywiste, że Michał Adamczyk jest prezesem TVP! Wszystkie działania ministra Sienkiewicza są bezprawne, nie mają żadnych podstaw prawnych. Równie dobrze minister mógłby wyznaczyć cesarza Chin i upierać się, że to on mógłby sprawować tę funkcję. To jest kpina z prawa co robi Sienkiewicz! Mnie to nie cieszy, ale martwi – komentuje Czabański.

Jak uważa przewodniczący Rady Mediów Narodowych, Bartłomiej Sienkiewicz swoimi działaniami działa na szkodę TVP. – Mam nadzieję, że premier Tusk – zwracam się tutaj z apelem do niego – wycofa się z tej bezprawnej polityki. Powinien uświadomić ministrowi Sienkiewiczowi, że jego działania są bezprawne – mówi dla „SE” Krzysztof Czabański.