Kościół w Polsce w Polsce. Był złoty okres, teraz wszystko może się zmienić

W powszechnym przekonaniu dla Kościoła w Polsce okres rządów PiS to był złoty okres. Teraz jednak sytuacja może się radykalnie zmienić. Nowa ministra edukacji Barbara Nowacka już po nominacji w rozmowie z TVN24 stwierdziła, że dwie godziny religii tygodniowo w planie lekcji "to przesada". - Moja propozycja będzie polegała na ograniczeniu lekcji religii do jednej godziny płatnej z budżetu państwa. Jeżeli będzie decyzja samorządu, rodziców, że chcieliby tych godzin więcej, będzie to ich decyzja, w tym - decyzja finansowa - zaznaczyła Barbara Nowacka. W walce o proces rozdziału Kościoła od państwa ministra na pewno będzie mogła liczyć na wsparcie wicepremiera Krzysztofa Gawkowskiego, który sam jest katolikiem.

Wicepremier Krzysztof Gawkowski o rozdziale Kościoła od państwa: "To jest w naszym DNA"

W sejmowych kuluarach krążyły plotki o tym, że Kościół próbuje się jakoś dogadywać z nową większością sejmową. Krzysztof Gawkowski na pewno w tym nie uczestniczy. - Nie wiem, kto się próbuje z kim dogadywać. Lewica była i jest za rozdziałem państwa od Kościoła - zaznaczył wicepremier i minister cyfryzacji wymienił dwie konkretne sprawy. - Jesteśmy za likwidacją funduszu kościelnego, za tym, żeby lekcje religii były w salkach katechetycznych. To jest w naszym programowym DNA, na pewno w tej nowej koalicji będziemy o to walczyć - zadeklarował Krzysztof Gawkowski. Czyżby nad Kościołem w Polsce zbierały się czarne chmury?

