Prawo mówi, że cisza wyborcza kończy się o godzinie 21 wraz z zakończeniem głosowania. Nie ma za bardzo przepisów, które pozwoliłyby przedłużyć ciszę wyborczą, kiedy część wyborców nie zdążyła oddać głosu. Czyli chociaż ciszy już nie ma, osoby, które zgłosiły się do lokalu przed 21 mają prawo oddać swój głosi i należy im taką możliwość zapewnić. Dziś mieliśmy do czynienia z sytuacja, gdy okazało się, że za dużo osób przypisano do obwodowej komisji wyborczej. Niektórzy czekali przez to po 2-3 godziny. Dobrą praktyką było, że przedstawiciel komisji o godzinie 21 stawał na końcu kolejki za ostatnią osobą, zaznaczając, kto trafił na komisję jeszcze w czasie wyborów.